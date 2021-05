arte zeigt "Welcome to Chechnya"

Zwischenzeitlich wirkt die Dokumentation wie ein Thriller, hier etwa bei der Anspannung im Flugzeug vor der Flucht nach Europa

"Achtung Lebensgefahr! LGBT in Tschetschenien" – so lautet nun der weniger ironische, aber zutreffende deutsche Titel der Dokumentation "Welcome to Chechnya", die der deutsch-französiche Sender arte am kommenden Dienstag (18. Mai, 21.50 Uhr) in deutscher TV-Erstausstrahlung zeigt. In der Mediathek ist die rund 90-minütige Dokumentation von David France ("How to Survive a Plague") bereits zu sehen.



Der Amerikaner hatte sich 2017 nach Russland aufgemacht, als die ersten Berichte über eine Schwulen-, später LGBTI-Verfolgung in der Teilrepublik im Nordkaukasus auftauchten. In dem Film stellt er Geflohene aus der Region, ihre traumatischen Erlebnisse und ihre unermüdlichen und mutigen Helfer*innen vom russischen LGBT Network vor.



Mit der Kamera ist er hautnah in einer Geheimunterkunft dabei, in der die Geflohenen auf eine Weitervermittlung nach Europa oder Kanada warten, später gar bei einer Flucht aus Tschetschenien. Zuhilfe kommt ihm eine neue, den "Deep Fakes" verwandte Technik: Über die Gesichter realer Personen legt France die von Schauspieler*innen. Das wirkt gelegentlich künstlich, ungewohnt und unnahbar – macht eine Dokumentation über eine unter großer Geheimhaltung erfolgte Rettungsaktion aber auch erst möglich. Lance ist auch dabei, als einer der Männer, die er in der Dokumentation begleitet, bei einer Pressekonferenz als erstes Opfer der Verfolgungswelle mit Namen und Gesicht vor die Presse tritt. Maxim Lapunow machte damit weltweit Schlagzeilen (queer.de berichtete) – und durch die Dokumentation, die Sekunde, in der sein Schauspielergesicht verschwindet, spürt man den unglaublichen Mut, den das kostete.



Zusammen mit David Isteev und Olga Baranowa vom LGBT Network war Lapunow im letzten Jahr beim Berliner Teddy Award mit dem "Teddy Activist Award" ausgezeichnet worden. Der Film selbst erhielt unter anderem den Dokumentations-Filmschnitt-Award beim Sundance Festival, den Amnesty International Filmpreis und bei der Berlinale den Panorama Publikumspreis.



Anfang 2017 wurden in Tschetschenien über hundert Männer wegen vermuteter Homosexualität verschleppt und in außergesetzlichen Lagern neben weiteren Gefangenen gefoltert, einige von ihnen starben dabei (queer.de berichtete). Nach internationaler Empörung wurde das mutmaßliche Hauptinhaftierungslager in Argun geräumt, später kam es aber immer wieder zu lokaler Verfolgung, die auch vermutete Lesben oder trans Menschen umfasste (queer.de berichtete).



"Welcome to Chechnya" erzählt auch vom Wegschauen des russischen Staates: Obwohl immer neue Details und Beweise für die Verfolgung veröffentlicht wurden, verschleppten die zuständigen russischen Behörden alle Ermittlungen, während Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow die Verfolgung unter homofeindlicher Hetze immer wieder zynisch abstritt (queer.de berichtete). Europarat und OSZE hatten eigene Untersuchungen zu den Verfolgungen angestellt und in den letzten Jahren Russland mehrfach aufgefordert, Hintergründe zu ermitteln, Verantwortliche zu bestrafen und das "Klima der Rechtlosigkeit" in der Region zu beenden (queer.de berichtete). Vor wenigen Wochen stellten das LGBT Network und ein deutscher Verein Anzeige gegen mehrere mutmaßliche Verantwortliche der Taten bei der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe (queer.de berichtete).



Die Dokumentation kann so hier auch in Deutschland noch einmal Bewusstsein für diese Gräuel schaffen. Im Anschluss an den Film wiederholt arte am nächsten Dienstag den Film "Kadyrow, der Schrecklickte". Den Abend zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie, der bereits am Vortag am 17. Mai begangen wird, beginnt der Sender um 20.15 Uhr mit der Wiederholung der Dokumentation "Wie krank ist Homo-Heilung?". (nb)