Schwulenberatung Berlin sucht Mitarbeiter*in für Antidiskriminierungsprojekt StandUp

Die Schwulenberatung Berlin sucht zum 1.7.2021 (20 Std./W.):



eine*n Mitarbeiter*in für das Antidiskriminierungsprojekt StandUp.



Das Antidiskriminierungsprojekt StandUp bietet Beratung und Unterstützung in Fällen on Diskriminierung auf Grund der sexuellen bzw. geschlechtlichen Identität sowie bei Mehrfachdiskriminierung. Es wird im Bereich – Diskriminierung im Gesundheitswesen – erweitert.



Aufgaben u.a.:

• Datenerfassung und Analyse von Diskriminierungen aufgrund der sexuellen und geschlechtlichen Identität sowie chronischer Erkrankung im Bereich Gesundheitswesen

• Konzeption geeigneter Materialien für (Fach- und Community-)Akteur*innen und Ratsuchende

• Empowerment v. a. von LSBTI* mit chronischen Erkrankungen sowie von Peer-Initiativen inkl. Durchführung flankierender Maßnahmen zum Abbau von Diskriminierung

• Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit

• Entwicklung geeigneter Maßnahmen zum Abbau von Diskriminierung im Gesundheitswesen

• Begleitung/Unterstützung von Akteur*innen des Gesundheitswesens bei inhaltlich förderlichen Maßnahmen



Voraussetzungen:

• (Fach-) Hochschulabschluss in den Bereichen Sozialwissenschaft, Public Health, Jura, Journalismus oder vergleichbar

• Erfahrung in Antidiskriminierungsarbeit, Trans*-, Inter*- und Homophobie, struktureller und mehrdimensionaler Diskriminierungen

• Erfahrungswissen als LSBTI*

• Kenntnisse der Akteur*innen des Gesundheitswesens und Community-Akteur*innen in Berlin

• fachliche Kenntnisse des AGG und LADG inkl. Anwendungsbereichen

• Erfahrung in der Beratung/Empowerment der LSBTI* Zielgruppen

• strukturiertes, methodisches und selbstständiges Arbeiten



Bewerbungen mit dem Kennwort A1/2021/03/StandUp bitte per E-Mail bis zum 30. Mai 2021 senden an .



Weitere Informationen erhältlich bei Elke Fernholz (030) 44 66 88 111.