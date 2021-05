Schwule verkuppeln ihre "Gabis"

Heute, 07:42h,

Auf Sat.1 sollen Schwule in diesem Sommer heterosexuelle Paare verkuppeln. In der neuen Datingshow "Love Couples – Mein Date, mein schwuler bester Freund und ich" suchen acht heterosexuelle Singlefrauen einen männlichen Partner und werden dabei von einem homosexuellen Mann aus dem engsten Freundeskreis beraten. "Wer weiß am besten, wer zu mir passt? Natürlich mein schwuler bester Freund", heißt es in einer ersten Ankündigung des Senders.

Auf der Suche nach dem Hetero-Glück ziehen die Schwulen mit ihren "Gabis" in eine Villa auf Teneriffa. Dort datet die Frau dann potenzielle Traummänner. "Doch werden die Duos immer einer Meinung sein? Wer meint es ehrlich? Und wer findet die große Liebe?", fragt Sat.1. in der Pressemitteilung. "Denn neben Dates und Strategie-Besprechungen stehen die Duos vor einer weiteren Herausforderung: In jeder Sendung wird eines von ihnen von den anderen Teilnehmern rausgewählt".

50.000 Euro Prämie für den schwulen Kuppler

Der Gewinnerin der Show verspricht der Privatsender am Ende die "große Liebe" – ihr homosexueller Cupid darf mit 50.000 Euro nach Hause gehen. Sat.1 will "Love Couples – Mein Date, mein schwuler bester Freund und ich" in Sommer zur Prime-Time ausstrahlen, ein genauer Termin steht bislang nicht fest.



Das Format wurde nach Angaben des Senders im vergangenen Jahr beim Pitchday "Producers@P7S1" entwickelt. Produziert wird die Datingshow von der ITV Studios Germany GmbH. (cw)