"GayVN Award"-Gewinner Alex Riley ist tot

Alex Riley wurde nur 22 Jahre alt (Bild: Helix Studios)

Heute, 14:01h, noch kein Kommentar

Der aus Texas stammende Pornostar Alex Riley ist am Sonntag überraschend gestorben. Das gaben sein langjähriger Freund, der ebenfalls als Pornodarsteller arbeitende Jacob Hansen, sowie sein Arbeitgeber Helix Studios bekannt. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt.



"Unsere Herzen sind nach dem Verlust von Alex Riley gebrochen", erklärten etwa die in Las Vegas ansässigen Helix Studios in einer Pressemitteilung. "Er war in der Geschichte unseres Studios einer der dynamischsten und talentiertesten jungen Darsteller, mit dem wir arbeiten dürften. Bitte respektiert die Privatsphäre seiner Familie in dieser schwierigen Zeit. Wir lieben dich, ruhe in Frieden, Alex."

"Du wirst immer ein Teil von mir sein"

Sein Freund erklärte auf Twitter, dass er die Nachricht am Montag erhalten habe. "Ruhe in Frieden, Schatz. Du wirst immer ein Teil von mir sein, egal, wohin mein Weg mich trägt", so Jacob Hansen. Dazu veröffentlichte er mehrere Bilder des Verstorbenen.





Auch viele Kollegen Rileys zeigten sich auf Twitter über den Tod des 22-Jährigen schockiert. "Du hattest so viel Leben übrig und hättest so vielen weiteren Menschen ein Lächeln geben sollen. Ich werde deinen dummen Humor, sogar deinen miserablen britischen Akzent, vermissen", schrieb sein Pornokollege Calvin Banks.







Pornodarsteller Trevor Harris ergänzte: "Danke für die unvergesslichen Erinnerungen, Alex. Ich hab dich so lieb und erwarte, dass du bei unserem nächsten Treffen einen Margarita für mich bereit hältst."







Auch Austin Wilde trauert um seinen Kollegen: "Das ist ein trauriger Tag. Du hast immer gelächelt und positive Energie verbreitet, die den Raum erfüllt hat."







Riley ist seit 2019 exklusiv an Helix Studio gebunden, zuvor hatte er für andere amerikanische Studios wie Men.com, FraternityX, RealityDudes und NextDoor gearbeitet. 2020 gewann er bei den "Gay VN Awards", den Oscars der US-Pornoindustrie, den Preis als bester Newcomer. Diesen Preis hatten zuvor bereits Kultstars wie Matthew Rush (2002) oder Blake Riley (2008) geholt. (cw)