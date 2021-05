Homophober Mord: Angeklagter muss in Psychiatrie

Der 49-jährige Angeklagte hatte die Tat zugegeben (Bild: pixel2013 / pixabay

Das Landgericht Gießen hat am Mittwoch einen 49-jährigen Angeklagten, der aus Homophobie einen Nachbarn getötet hatte, für schuldunfähig erklärt und in eine psychiatrische Klinik einweisen lassen. Wie die "Gießener Allgemeine Zeitung" berichtet, soll der Mann erst wieder in Freiheit kommen, wenn er keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit darstellt.



Der Angeklagte hatte zugegeben, am 29. Oktober 2020 am helllichten Tag vor seinem Wohnhaus im Norden Gießens einen 60-jährigen Nachbarn erstochen zu haben (queer.de berichtete). Vor Gericht hatte der Beschuldigte erklärt, er habe Stimmen gehört, die ihn aufgefordert hätten, einem schwulen Mann das Leben zu nehmen ("Gott hat mir gesagt, ich sollte einen bösen Menschen – einen Homosexuellen – töten"). Sein Opfer hatte er offenbar nach dem Zufallsprinzip ausgesucht.

Auch Staatsanwaltschaft für Einweisung in Psychiatrie

Ein nach der Tat angefertigtes psychiatrisches Gutachten bescheinigte dem Angeklagten eine paranoid-schizophrene Erkrankung, weshalb seine Steuerungsfähigkeit aufgehoben gewesen sei. Auch Staatsanwaltschaft und Nebenklage forderten während der Verhandlung die Einweisung des Täters in die Psychiatrie.



Am letzten Verhandlungstag sagte noch die Mutter des Angeklagten aus. Sie berichtete, dass ihr Sohn nach einer normalen Kindheit in Kasachstan seit 2017 das Krankheitsbild entwickelt habe. "Er wurde aggressiv", erzählte die Frau, auch sein Hass gegen Homosexuelle sei stärker geworden. Bereits wiederholt habe er sich in der Psychiatrie aufgehalten, allerdings habe dies nur kurzzeitig Besserung gebracht.



Laut dem Zeitungsbericht zeigte auch der Angeklagte die Einsicht, dass die Einweisung notwendig sei: "Ich weiß, dass ich schuldig bin und Hilfe benötige." Außerdem entschuldigte er sich bei der Familie des Getöteten. (cw)