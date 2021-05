Von Phil Hollister

Wie ihr wisst, zeige ich hier im Vlog immer wieder mal einen Videoclip von athletischen Männern, die ich für meine Marke "Athletic-Star" aufgenommen habe.



Den heutigen Videoclip habe ich auf einer vierwöchigen Produktionsreise zu mehreren schwulen Hot-Spots gedreht. Ich kaufte mir damals ein Around-the-world-Ticket zu einem unschlagbar günstigen Preis. Ich entschied mich für die Strecke Miami – Los Angeles – Sydney – Kapstadt – London.



Australien wählte ich in der Annahme, am legendären Bondi Beach genügend sexy Kerle vor die Kamera zu bekommen. Doch Pustekuchen! Ich war total enttäuscht von den Jungs am Strand. Es war weit und breit kein gutaussehender Rettungsschwimmer zu sehen. Wahrscheinlich hatte ich einfach Pech und fand mich schon damit ab, als mich plötzlich ein junger, muskulöser Typ anlachte.



James erwies sich als fantastisches Model vor der Kamera. Zunächst etwas schüchtern, genoss er es, seinen trainierten Body zu zeigen. Danach trafen wir uns noch zweimal – ja auch zu weiteren Produktionen. Oftmals lohnen sich auch deshalb zweite Treffen, weil gerade die "Locals" natürlich die besten Orte für ein Shooting kennen.