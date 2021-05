Schwache Quoten für "All you need"

Heute, 10:07h, noch kein Kommentar

Die erste queere ARD-Serie hat bei der linearen Ausstrahlung enttäuschende Einschaltquoten erzielt: Bei den ersten beiden Folgen am Sonntagabend schalteten um 23.15 Uhr laut dem Branchenmagazin DWDL 100.000 Menschen ein, die darauf folgende zweite Episode verfolgten noch 80.000 Zuschauer*innen. Die Marktanteile in der werberelevanten Gruppe der 14- bis 49-Jährigen lagen bei 0,4 bzw. 0,7 Prozent – und damit leicht unter dem Senderschnitt.



Die restlichen drei Folgen liefen am Montag etwas früher: Folge drei erreichte um 21.45 Uhr 130.000 Zuschauer*innen, bei den beiden letzten Episoden blieben jeweils über 100.000 Menschen dran. Die Markanteile lagen zwischen 0,5 und 0,6 Prozent.

Die fünfteilige Serie war insbesondere für die ARD-Mediathek konzipiert worden. Dabei rührten die öffentlich-rechtlichen Sender groß die Werbetrommel: So warb Das Erste zwischen und während des Pokalfinalspiels zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig mit einem Werbespot bzw. Inserts für die Reihe – das Fußballspiel sahen durchschnittlich 9,5 Millionen Menschen im Ersten. Auch auf ardmediathek.de ist die Serie meist oben platziert. Abrufzahlen wurden bislang nicht bekannt.





"All you need" steht seit dem 7. Mai in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Die Reihe handelt vom Leben vierer schwuler Männer in Berlin. Hauptfigur ist der 29-jährige Medizinstudent Vince (Benito Bause). Thematisch wird eine Reihe von Themen wie Online-Dating, Fetische, aber auch Vorurteile und Rassismus behandelt. Die ARD zeigte sich offenbar von der Serie so begeistert, dass sie bereits mehrere Wochen vor der Erstveröffentlichung eine zweite Staffel bestellte (queer.de berichtete).



Der Sender One zeigt oft ARD-Inhalte, die als ungeeignet für Das Erste gelten. So werden etwa auch die beiden Halbfinals des Eurovision Song Contest bei One ausgestrahlt (Dienstag und Donnerstag um je 21.00 Uhr). Das Finale am Samstag läuft dagegen im ARD-Hauptprogramm. (cw)