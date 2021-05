Blutspende: Schwule gelten in Deutschland weiter pauschal als Risiko

Schwule und bisexuelle Männer dürfen in Deutschland nur Blut spenden, wenn sie ein Jahr lang auf Sex mit Männern verzichten (Bild: AhmadArdity / pixabay

Die Bundesärztekammer hat in einer Pressemitteilung vom Samstag den pauschalen Ausschluss von schwulen und bisexuellen Männern beim Blutspenden verteidigt. In einer gemeinsamen Erklärung mit anderen medizinischen Organisationen wie der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie sowie der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin wird zudem zurückgewiesen, dass der Ausschluss aufgrund der sexuellen Orientierung Diskriminierung sei.



In der Mitteilung verteidigen die Organisationen "Zulassungskriterien zur Blutspende bei sexuellem Risikoverhalten". Diese beruhten allein auf "evidenzbasierten, wissenschaftlichen Erkenntnissen und Daten". Dabei wird auf den "HIV-Skandal" vor 40 Jahren verwiesen, als HIV-kontaminierte Blutprodukte in den Umlauf kamen.



#Hessen braucht dringend #Blutspenden. Hätte man das ein Jahr rechtzeitig vorher angekündigt, hätte ich auch anfangen können jegliche sexuelle Aktivitäten einzustellen um Spenden zu dürfen. Aber so kommt das einfach zu spontan pic.twitter.com/Q7La32peKb da hinten (@_dahinten) May 21, 2020

In Deutschland wurden schwule und bisexuelle Männer wegen der Aids-Krise in den Achtzigern pauschal vom Blutspenden ausgeschlossen. Seit 2017 dürfen Männer, die Männer lieben, erneut Blut spenden – allerdings nur, wenn sie ein Jahr lang keinen Sex oder nur Sex mit Frauen haben. Die Regelung schließt treue schwule Ehemänner ebenso ein wie feste Partnerschaften oder Personen, die Safer Sex betreiben. Für Heterosexuelle gelten pauschal keine derartigen Sex-Karenzzeiten.

LSVD und DAH kritisieren Schwulenverbot

Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) und die Deutsche Aidshilfe (DAH) halten die Verbote für diskriminierend. Die DAH weist darauf hin, dass mit Blick auf das Diagnosefenster – also die Zeit nach der HIV-Ansteckung, in der Tests die Infektion nicht nachweisen können – ein Sexverbot von mehr als einem Monat wissenschaftlich nicht zu begründen sei. Der LSVD verweist auf andere EU-Länder wie Bulgarien, Italien und Portugal, in denen jede Person nach ihrem sexuellen Risikoverhalten befragt wird, unabhängig von der sexuellen Orientierung.



Die Bundesärztekammer weist jedoch jeglichen Vorwurf von Diskriminierung zurück: "Es ist ein unglückliches Missverständnis, wenn verhaltensassoziierte, epidemiologisch begründete Infektionsrisiken, die ab der Beendigung des Risikoverhaltens zu einer zeitlich begrenzten Rückstellung von der Blutspende führen, fälschlicherweise mit einem Verbot oder gar mit Diskriminierung verwechselt werden." Die Bundesärztekammer geht allerdings nicht darauf ein, warum ihrer Ansicht nach deutsche Schwule generell gefährlichen Sex haben, portugiesische oder italienische Schwule nach Ansicht der lokalen Behörden aber nicht.

CDU-Politiker begrüßt Schwulenverbot

Unterstützung für das Papier kommt aus der CDU. Gesundheitspolitiker Alexander Krauß begrüßte laut dem "Ärzteblatt" die gegen homosexuelle Blutspender*innen gerichtete Erklärung und sagte, die Patientensicherheit dürfe nicht der politischen Korrektheit geopfert werden. "Ich kann verstehen, dass sich Mediziner durch Teile der Politik unter Druck gesetzt fühlen, das passende Mainstreamergebnis zu liefern", so Krauß. Der sächsische Christdemokrat hatte letztes Jahr für Empörung gesorgt, als er die Existenz von Intersexualität leugnete (queer.de berichtete).



Krauß ist dabei keine Randerscheinung in seiner Partei, sondern erhält große Unterstützung: So wurde der 45-Jährige kürzlich erneut zum Direktkandidaten im Wahlkreis Erzgebirge I aufgestellt – mit 93 Prozent der innerparteilichen Stimmen.



#Corona führt in Deutschland zu einem Nachlassen von #Blutspenden und dadurch zu einer größer werdenden Knappheit von Blutkonserven. Wenn Sie sich gesund & fit fühlen: Gehen Sie bitte Blut spenden. Mehr Infos zum Blutspenden in Ihrer Nähe: https://t.co/vZscwR612Q. pic.twitter.com/Ooh4smYN8f CDU Deutschlands (@CDU) August 29, 2020

Die demokratischen Oppositionsparteien fordern bereits seit Jahren die Aufhebung des pauschalen Blutspendeverbots aufgrund des Geschlechts und der sexuellen Orientierung. Immer mehr Länder fordern den Bund zum Handeln auf. In Rheinland-Pfalz stimmten – bis auf die AfD – alle Fraktionen für ein Ende der Diskriminierung (queer.de berichtete). Aber es gibt auch Widerstand: Bayern lehnte mit den Stimmen von CSU, Freien Wählern und AfD einen entsprechenden Antrag der FDP ab (queer.de berichtete). (dk)