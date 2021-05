SPDqueer: "Wir bitten die Trans*-Community um Verzeihung"

Die SPD lehnte – trotz ihrer Beteuerungen, sich für LGBTI-Rechte zu engagieren – das Selbstbestimmungsgesetz ab

Die Arbeitsgemeinschaft SPDqueer hat das Nein der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion beim Selbstbestimmungsgesetz bedauert. "Trans* Rechte sind Menschenrechte, das ist die Position der SPDqueer", heißt es in einer Erklärung vom Freitagmorgen. "Diese Menschenrechte sind gestern von CDU/CSU zu einem politischen Spielball gemacht worden. Wir verurteilen dies scharf und bedauern sehr, dass es der SPD nicht gelungen ist, in den vergangenen vier Jahren ein Selbstbestimmungsgesetz mit der Union zu verwirklichen. Wir bitten die Trans*-Community um Verzeihung."



Fast alle Abgeordneten der SPD-Fraktion hatten am Vorabend gemeinsam mit einem Großteil der Abgeordneten von Union und AfD zwei Gesetzentwürfe für ein Selbstbestimmungsgesetz von FDP und Grünen und einen ergänzenden Entschließungsantrag der Linken zu Entschädigungen in namentlicher Abstimmung und weitere Anträge zu queerer Politik per Handzeichen abgelehnt (queer.de berichtete). SPD-Politiker*innen begründeten die Ablehnung der Trans-Reform damit, dass der Koalitionspartner CDU/CSU eine Einigung blockiert habe, auch zu einem gemeinsamen Gesetzentwurf der Regierung.



"Genau aus diesem Grund hatten wir uns im Sinne unserer Community von Anfang an gegen einen Eintritt in die große Koalition mit CDU/CSU ausgesprochen", erklärte die SPDqueer. "Auch auf unser Drängen hin wurden bis zuletzt Gespräche mit der Unionsfraktion geführt, um die Abstimmung freizugeben. Dies war, wie mit so vielen unserer Kernthemen, nicht durchsetzbar." Eine Einigung mit der Union sei unmöglich gewesen. "Egal mit welcher Farbe man Schwarz mischt, es kommt immer Schwarz dabei heraus. Eine moderne Gesellschaftspolitik, die Trans*-Rechte schützt, ist nur ohne CDU und CSU möglich", resümierten die queeren Sozialdemokrat*innen.



Vor wenigen Tagen hatte die SPDqueer noch gefeiert, dass die Mutterpartei das "queerste Wahlprogramm, das wir je hatten", beschlossen habe (queer.de berichtete).

Die Linke.queer verschweigt "Nein"-Stimmen von Wagenknecht und Co.

Die Linke.queer kritisierte am Freitagmorgen ebenfalls die Ablehnung – nahm es dabei aber mit Details nicht so genau. "Als eine von lediglich zwei Fraktionen hat DIE LINKE alle Initiativen unterstützt", behauptete die queere Organisation der Oppositionspartei. Sie verschwieg dabei, dass unter anderem NRW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht, die sich gerne über "skurrile Minderheiten" lustig macht, gegen die beiden Gesetzentwürfe gestimmt hatte.



Auch der Wagenknecht-Vertraute Sevim Dagdelen, der frühere Bundesparteichef Klaus Ernst und der Gewerkschafter Alexander Ulrich votierten gegen die Selbstbestimmungsgesetz-Entwürfe. Für Die Linke.queer trägt aber lediglich die SPD Schuld am Scheitern: "Einmal mehr wurde deutlich, dass die SPD keine verlässliche Partnerin für LSBTI ist", so die Aktivist*innen.





Unterdessen stellte der FDP-Abgeordnete Jens Brandenburg klar, dass seine "Nein"-Stimme für den Antrag seiner Fraktion zum Selbstbestimmungsgesetz eine Panne gewesen sei: "Laut Protokoll habe ich gestern gegen unser eigenes Selbstbestimmungsgesetz gestimmt. Das kann ich mir nicht erklären, es ist mir wirklich sehr unangenehm", so Brandenburg auf Twitter. "Eigentlich war ich mir sicher, die blaue Karte eingeworfen zu haben. Einen menschlichen Fehler kann ich nicht ausschließen, auch ein Auszählungsfehler ist möglich. Mein Votum lautet jedenfalls 'Ja'." Es ärgere ihn, "dass ausgerechnet bei dieser Herzensangelegenheit ein falscher Eindruck entsteht".



Trans-Aktivist*innen enttäuscht

Unterdessen kritisierten LGBTI-Aktivist*innen das Nein aus dem Bundestag. "Die Ablehnung der Selbstbestimmungsgesetze ist für alle trans* und nicht-binären Personen in Deutschland sehr schmerzhaft. Der Bundestag verpasst hier eine historische Chance, das Unrecht des sogenannten Transsexuellengesetzes endlich zu beenden", erklärte etwa Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans*. (dk)