Nach lesbenfeindlichen Beschimpfungen geht "Frauentausch" offline

Sevgi (re.) lässt ihrem Hass gegen die lesbische Tina bei RTLzwei freien Lauf (Bild: RTLzwei)

Heute, 13:33h,

Weil üble Beschimpfungen gegen eine lesbische Reality-Darstellerin zu sehen waren, nimmt der Privatsender RTLzwei erst einmal alle Episoden der Reihe "Frauentausch" aus der Streamingplattform TVNOW. "Im nächsten Schritt werden wir unser Archivmaterial sukzessive durchprüfen", sagte ein Sendersprecher am Donnerstag. "Dafür werden bis auf weiteres keine Inhalte von 'Frauentausch' mehr auf TVNOW verfügbar sein. Die Inhalte auf weiteren Plattformen prüfen wir ebenfalls genau."



In der Nacht zu Dienstag hatte RTLzwei eine 2012 produzierte "Frauentausch"-Episode ausgestrahlt (Episode 356 aus Staffel 16). Dort äußert sich Kandidatin Sevgi, die ihren Familienalltag tauscht, lesbenfeindlich über die mit ihrer Lebenspartnerin zusammenwohnende Tina aus der Sendung. Pikant: Die TV-Konserve lief ausgerechnet in der Nacht nach dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie.



"Dass den Äußerungen in der besagten Folge ohne Einordnung eine Fläche gegeben wurde, ist ein bedauerlicher Fehler und darf nicht passieren", sagte der Sendersprecher. "Dafür bitten wir um Entschuldigung. Wir haben die Folge für jegliche Verwendung gesperrt. Sie wird weder in Gänze noch in Ausschnitten weiter gezeigt und wurde kurz nach der TV-Ausstrahlung auch auf TVNOW offline genommen." Lediglich "Promi-Frauentausch" (unter anderem mit Katy Karrenbauer und Ross Antony) ist derzeit auf TVNOW-Premium erhältlich.

In sozialen Netzwerken hatte die erneute Ausstrahlung der Folge zu scharfer Kritik geführt.



Schaue grade Frauentauch auf @rtl2 .

In der Folge gibt es eine Familie mit 2 Müttern und die Tauschmutter lässt Homophobe Sprüche los, z.b das sie Angst hat in ner lesbischen Wohnung zu sein, das ihr die Kinder voll Leid tun mit 2 Müttern und das sie gleichgeschlechtliche Paare sam (@SamWillGo) May 17, 2021 Twitter / SamWillGo

|

Die Dokusoap "Frauentausch" ist bereits seit 2003 bei RTLzwei zu sehen und gehört zu den erfolgreichsten Sendungen des Kölner Privatsenders. Darin geht es jeweils meist um zwei Frauen (gelegentlich auch Männer), die für zehn Tage den Haushalt tauschen und bei einer anderen Familie leben. Auch Dragqueen Nina Queer hatte mehrmals bei dem Format teilgenommen (queer.de berichtete). (dpa/cw)