Sam Dylan: "Ich habe mich von Rafi getrennt"

Heute, 15:29h,

Die Realitydarsteller Sam Dylan und Rafi Rachek sind kein Paar mehr. Das teilte der 30-jährige Dylan am Donnerstag in einer Instagram-Story mit. "Leider ist der Punkt gekommen, an dem es nicht weitergeht. Ich habe mich von Rafi getrennt. Ich kann diese Worte gerade nicht selbst aussprechen. Selbst beim Schreiben zittern mir die Hände. Ich fühle mich gerade einfach leer", so Dylan laut "Promiflash".



Ihm gehe es nach der Trennung schlecht, so Dylan weiter. "Ich hoffe, das Gefühl geht schnell vorbei. Ich hoffe auch, dass wir das Ganze in Frieden zu Ende bringen können. Ich möchte die letzten knapp zwei Jahre in guter Erinnerung behalten", erklärte der Kölner.

Sam Dylan war 2019 als Kandidat der ersten Staffel von "Prince Charming" bekanntgeworden. Rafi Rachek hatte seine Reality-Karriere 2018 als angeblich heterosexueller Kandidat der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" gestartet, outete sich aber im Oktober 2019 in der Show "Bachelor in Paradise" als schwul (queer.de berichtete). Im Dezember 2019 erklärten Dylan und Sam, sie seien ein Paar (queer.de berichtete).



Die Beziehung verlief offenbar recht stürmisch. Bereits im Sommer letzten Jahres gab es Trennungsgerüchte (queer.de berichtete). In sozialen Medien verkündeten die beiden aber kurze Zeit später, dass sie nach einem Streit wieder ein Herz und eine Seele seien (queer.de berichtete).



Dylan schrieb damals: "Mein Mann – Mein Coach – Mein Trainer – Mein bester Freund – Der beste, mit dem ich streiten kann. Die perfekte Beziehung ist, wenn du einfach alles in einem hast." In Kommentaren wurde das Paar daraufhin von Fans als "Dreamteam" gefeiert. Dieser Text ist – wie alle anderen Instagram-Einträge des Ex-Paares – inzwischen nicht mehr öffentlich einsehbar.



Zuletzt war insbesondere Dylan in Reality-Formaten zu sehen, etwa bei "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" (RTLzwei), "Promiboxen" (Sat.1), "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" (RTL) sowie "Pocher vs. Influencer" (RTL). (cw)