Höchststrafe im Prozess um tödlichen Messerangriff in Dresden

Heute, 10:34h,

Im Prozess um einen mutmaßlich islamistisch motivierten Messerangriff auf ein schwules Paar in Dresden hat das sächsische Oberlandesgericht die Höchststrafe gegen den Angeklagten verhängt. Das Gericht verurteilte Abdullah A. unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes am Freitag zu lebenslanger Haft. Damit kann der Täter frühestens nach 15 Jahren zur Bewährung auf freien Fuß gesetzt werden.



Zudem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest und behielt sich die anschließende Anordnung von Sicherungsverwahrung vor. Das bedeutet, dass zu gegebener Zeit geprüft werden muss, ob der Straftäter noch eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt und weiter hinter Gittern bleiben muss, obwohl er seine Haftstrafe bereits abgesessen hat.



Das OLG verurteilte A. auch wegen gefährlicher Körperverletzung. Mit ihrem Urteil folgten die Richter den Forderungen der Bundesanwaltschaft. Die Verteidigung hatte nicht auf ein bestimmtes Strafmaß plädiert, sondern für den 21-jährigen Angeklagten die Anwendung des Jugendstrafrechts gefordert.

Attacke gegen "Feinde Gottes"

Der als islamistischer Gefährder eingestufte Syrer hatte am 4. Oktober in der Dresdner Altstadt unvermittelt auf zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen eingestochen, weil er sie als gleichgeschlechtliches Paar identifiziert hatte. Das 55-jährige Opfer Thomas L. aus Krefeld starb nach dem Messerangriff, sein 53-jähriger Partner aus Köln überlebte den Anschlag schwer verletzt (queer.de berichtete). Die beiden Opfer hatten zusammen Urlaub in Sachsen gemacht. Der Angeklagte soll Homosexuelle pauschal als "Feinde Gottes" ansehen, die den Tod verdienten (queer.de berichtete).



A. war nur wenige Tage vorher aus einer knapp dreijährigen Jugendhaft entlassen worden – er war unter anderem wegen Propaganda für den Islamischen Staat und Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verurteilt worden. In Deutschland hielt er sich nur geduldet auf, weil er nicht ins Kriegsland Syrien zurückgeschickt werden durfte. Er bekam eine Reihe von Auflagen, musste sich unter anderem regelmäßig bei der Polizei melden – was er vor und selbst nach der Tat auch machte.



Zudem wurde der Täter nach seiner Haftentlassung sowohl vom Landeskriminalamt als auch vom Verfassungsschutz observiert. Die Sicherheitsbehörden gingen davon aus, dass A. "unverändert islamistisches Gedankengut vertrat" und eine hohe Gefahr bestand, dass er wieder Straftaten begehen würde. Es gab viel Kritik an der Arbeit der Behörden, die den Anschlag nicht verhindern konnten.



Nach der Tat entkam A. zunächst. Knapp drei Wochen später wurde er anhand einer DNS-Spur identifiziert und in der Innenstadt gefasst – in seinem Rucksack befand sich ein Schinkenmesser.



Für Freitagabend ab 19 Uhr laden der CSD und weitere Organisationen zu einer Kundgebung vor dem Kulturpalast ein (mehr Infos hier). (AFP/dpa/cw)



Artikel mehrfach aktualisiert