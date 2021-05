Elliot Page veröffentlicht Oben-ohne-Foto

Elliot Page zeigt stolz seinen durchtrainierten Body (Bild: Instagram / Elliot Page

Heute, 09:59h,

Ein knappes halbes Jahr nach seinem Coming-Out als trans hat Schauspieler Elliot Page am Sonntag sein erstes Oben-ohne-Foto veröffentlicht. Der 34-Jährige postete auf Instagram das Bild, auf dem zu sehen ist, wie der durchtrainierte Kanadier nur mit Badehose bekleidet aus einem Swimmingpool steigt. Page schrieb dazu, dass auf dem Bild seine ersten "swim trunks" (Badehose) zu sehen seien. Dazu setzte er die Hashtags #transjoy und #transisbeautiful.



Das Foto wurde innerhalb zwölf Stunden bereits mehr als zwei Millionen mal mit einem "Gefällt mir" markiert. Die pansexuelle Sängerin Miley Cyrus schickte dem Sänger ein Herzchen-Emoji und erklärte, dass das Bild "hot" sei. Die bisexuelle Oscarpreisträgerin Anna Paquin schickte eine Reihe von Feuer-Emojis, während seine australische Schauspielerkollegin Ruby Rose ergänzte: "Du siehst phänomenal aus." Oscarpreisträgerin Julianne Moore wünschte Page außerdem einen "schönen Sommer".

Page war 2007 mit dem Film "Juno" berühmt geworden. Der Film brachte ihm eine Oscar-Nominierung ein. Nach Filmen wie "Inception", "To Rome With Love" und "Freeheld – Jede Liebe ist gleich" ist Page seit 2019 in "The Umbrella Academy" zu sehen. Die dritte Staffel der Netflix-Superheldenserie wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 veröffentlicht.



2014 outete er sich bei einer Konferenz der LGBTI-Organisation Human Rights Campaign in einer emotionalen Rede als lesbisch (queer.de berichtete). Anfang Dezember 2020 gab der Kanadier sein trans Coming-out als Elliot in sozialen Medien bekannt (queer.de berichtete). Im März dieses Jahres ist Page als erster trans Mann auf dem Titel des "Time"-Magazins abgebildet worden (queer.de berichtete). Im April sorgte der Schauspieler zusätzlich mit einem Interview mit Star-Talkerin Oprah Winfrey für Schlagzeilen (queer.de berichtete). (cw)