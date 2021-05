Alice Weidel ist AfD-Spitzenkandatin

Von Dennis Klein

Heute, 11:54h,

Die offen lesbische Politikerin Alice Weidel wird die AfD wie schon 2017 erneut in den Bundestagswahlkampf führen. Die Fraktionschefin und Oppositionsführerin erhielt gemeinsam mit Parteichef Tino Chrupalla bei einer Online-Mitgliederbefragung 71 Prozent der Stimmten, teilte die AfD am Dienstag mit. Die beiden setzten sich damit gegen das als gemäßigter geltende Duo Joana Cotar und Joachim Wundrak durch, die dem Lager um Parteichef Jörg Meuthen zugerechnet werden. Parteiangaben zufolge beteiligten sich weniger als die Hälfte der Mitglieder bei der Abstimmung. Chrupalla und Weidel erhielten die Unterstützung des völkischen AfD-Lagers um den Thüringer Parteichef Björn Höcke.







Bereits vor vier Jahren schickte die AfD Weidel ins Rennen – damals noch an der Seite von Alexander Gauland (queer.de berichtete).

"Deutschland, aber normal"

Der Sieg wurde im rechten Flügel der AfD enthusiastisch gefeiert. Gebetsmühlenartig wird erklärt, dass die in den letzten Monaten tief zerstrittene Partei nun geeint sei: "[J]etzt gehen wir geeint, gestärkt und geschlossen in den Wahlkampf für ein #Deutschlandabernormal", triumphierte etwa Beatrix von Storch. "Deutschland aber normal" ist der diesjährige Wahlkampfslogan der Rechtspopulist*innen. Vize-Parteichef Stephan Brandner, behauptete, die AfD stehe "geschlossen hinter Euch".







Alice Weidel kämpfte trotz ihrer eigenen Homosexualität stets gegen LGBTI-Rechte und die Öffnung der Ehe – mit teils absurden Argumenten. Als Spitzenkandidatin 2017 erklärte sie etwa in sozialen Medien: "Ehe für alle, während das Land islamisiert wird?" Die Homophobie in ihrer eigenen Partei spielte sie in einem Interview mit den Worten herunter: "Das gibt es in anderen Parteien auch, über alle Gesellschaftsschichten hinweg" (queer.de berichtete).



Obwohl ihre Partei erklärt, Kinder pauschal vor Homosexuellen schützen zu wollen, hat sich Weidel eine eigene kleine Regenbogenfamilie (laut AfD-Definition im aktuellen Wahlprogramm eine "Pseudofamilie") aufgebaut: Sie lebt seit Jahren mit Frau und angeblich zwei Kindern allerdings nicht in Deutschland, sondern laut schweizerischen Medien zunächst in Biel im Kanton Bern und seit 2019 in Einsedeln, der zweitgrößten Gemeinde des Kantons Schwyz. Die 42-Jährige hat sich bislang nicht dazu geäußert, warum sie im Ausland ein Leben lebt, das ihren eigenen schwulen und lesbischen Landsleuten verbieten will.