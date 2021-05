Jetzt sprechen die queeren Achtundsechziger!

Heute, 10:11h,

Sie wurden zwischen den beiden Weltkriegen geboren, wuchsen auf in einer Gesellschaft, in der man nicht öffentlich sagen konnte, dass man anders ist. Sie haben Ende der 1960er Jahre den Mut gefunden, ihre Unsichtbarkeit zu durchbrechen und zu sagen: "Auch wir haben ein Leben".

In dem 2012 veröffentlichten Dokumentarfilm "Die Unsichtbaren", der seit Donnerstag als Video on Demand im Salzgeber Club läuft, erzählen ältere Lesben und Schwule in Frankreich voller Leidenschaft und mit großer Ehrlichkeit, wie sie sich selbst entdeckt, die Liebe gefunden und sich ihren Platz in der Gesellschaft erkämpft haben.



Regisseur Sébastien Lifshitz lässt Frauen und Männer zu Wort kommen (Bild: Salzgeber)

Regisseur Sébastien Lifshitz ("Sommer wie Winter", "Plein Sud") hat mit seinen betagten Protagonist*innen einen großen, warmherzigen und vielschichtigen Film gemacht. Sein wichtiges Dokument des nicht-heterosexuellen Selbstbewusstseins entstand zu einer Zeit, in der die queerfeindliche Bewegung "La Manif pour tous" in vielen französischen Städten Massendemos gegen die Ehe für alle organisierte.



"Die Unsichtbaren" wurde 2013 mit dem französischen Filmpreis César ausgezeichnet. (cw/pm)



| Vimeo / Salzgeber Club | Offizieller Trailer zu "Die Unsichtbaren" und Möglichkeit, die Doku online anzuschauen

Infos zum Film



Die Unsichtbaren. Dokumentarfilm. Frankreich 2012. Regie: Sébastien Lifshitz. Laufzeit: 115 Minuten. Sprache: französische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 12. Verleih: Salzgeber