Der Arzt und Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld (1868-1935) war Mitbegründer der ersten Homosexuellen-Bewegung

Von Micha Schulze

Heute, 09:20h,

Die feste Rubrik "Zitat des Tages" haben wir noch nicht auf queer.de, aber heute würde sie sich mal lohnen. Denn vor genau hundert Jahren – am 29. Mai 1921 – wagte der Sexualwissenschaftler und Homosexuellenaktivist Magnus Hirschfeld eine interessante Prognose, wie die Gesellschaft im Jahr 2021 mit Lesben und Schwulen umgehen wird.



In einer Rede beim Stiftungsfest der Hamburger Gesellschaft für Sexualforschung, dem größten Ortsverein des Deutschen Freundschaftsbundes, im Hotel "Bellevue" in Hamburg-Bergedorf sagte Hirschfeld u.a. wörtlich: "In 50 bis 100 Jahren ist aufgrund der wissenschaftlichen Forschungsarbeit volles Verständnis für die Homosexualität vorhanden und die späteren Geschlechter werden es fast nicht verstehen können, daß bei einer Menschheit, die sich stolz Kulturmenschheit nennt, eine Homoerotenächtung möglich war."



Zitat aus "Die Freundschaft" 1921, Heft 23, S. 6

Was denkt ihr? Hat Magnus Hirschfeld Recht behalten, oder war er doch zu optimistisch?



Vielen Dank an Erwin In het Panhuis, der uns auf das Zitat und den Jahrestag hingewiesen hat!