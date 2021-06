Ende des Lockdowns: Der Regenbogenkiez tanzt

Von Phil Hollister

Mein neues Videoprojekt liegt mir sehr am Herzen. Die "Jerusalema Dance Challenge – Gay Version" habe ich zusammen mit Eckehard Heine organisiert, um den Regenbogenkiez in Berlin-Schöneberg zu unterstützen und nach sieben Monaten Lockdown wieder in Erinnerung zu bringen.



Unter dem Motto "Berlin – Still alive! Still crazy! Still kicking!" zeigen wir, dass Berlins queeres Viertel nun langsam wieder erblüht. Das Video haben wir an mehreren Tagen mit viel Spaß produziert. Vielen Dank an alle Beteiligten!



Um eines klarzustellen: Die Gewerbetreibenden, die im Clip zu sehen sind, haben dafür kein Geld bezahlt. Das war uns sehr wichtig. Wir hatten jedoch beim Bezirksamt eine kleine Förderung beantragt, die auch genehmigt wurde.



Der Regenbogenkiez braucht eure Unterstützung. Viele Szeneläden kämpfen weiterhin ums Überleben. Bitte helft ihnen und teilt auch das Video in sozialen Medien. Vielen Dank dafür – und bis bald am Nollendorfplatz!