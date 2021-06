Lance Bass wird Papa

Heute, 10:00h, noch kein Kommentar

Der als Teil der Boyband 'N Sync bekannt gewordene Sänger Lance Bass (42) und sein Mann Michael Turchin (34) werden mit Hilfe einer Leihmutter Eltern. Sie würden im November Zwillinge erwarten, ein Mädchen und einen Jungen, teilte Bass der US-Zeitschrift "People" mit.



In dem Interview sprachen Bass und Turchin über den schwierigen Prozess und viele Rückschläge, sich den langgehegten Kinderwunsch zu erfüllen. So habe eine der Leihmütter im vorigen Jahr eine Fehlgeburt erlitten.



In den sozialen Netzwerken Instagram und Tiktok postete Bass ein mit gruseliger Musik unterlegtes Video im Stil eines Filmtrailers. Darin spekuliert das Paar über die Ankunft von etwas Geheimnisvollem zu Halloween, mit einer Anspielung auf Zwillinge am Ende.



Lance Bass war von 1995 bis 2002 eines von fünf Mitgliedern in der international erfolgreichen Boyband 'N Sync, mit der die Karriere von Justin Timberlake startete. 2006 outete sich Bass als schwul (queer.de berichtete). Bereits 2009 äußerte er öffentlich seinen Wunsch, Kinder zu kriegen (queer.de berichtete). Seinen Partner Michael Turchin heiratete er Ende 2014 in Los Angeles (queer.de berichtete).

Im US-Fernsehen ist Bass sporadisch zu sehen. So war er der Moderator der Realityshow "Finding Prince Charming", die nach einer Staffel wegen katastrophaler Einschaltquoten eingestellt wurde. Auf dem Konzept basieren jedoch die erfolgreichen deutschen Ableger "Prince Charming" und "Princess Charming". (dpa/cw)