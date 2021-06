Scholz: Gendersternchen-Verbot wäre "peinlich"

Heute, 04:40h,

Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich gegen Regelungen zum Gebrauch gendergerechter Sprache ausgesprochen. Jede Person müsse für sich entscheiden können, ob sie gendert oder nicht, sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Mittwoch beim Onlinetalk "Eine Stunde Zeit mit Olaf Scholz" der Wochenzeitung "Die Zeit". "Ich finde nicht, dass wir solche Pflichten auferlegen sollten und umgekehrt auch keine Verbote aussprechen."



Scholz verwies auf einen entsprechenden Vorstoß der Hamburger CDU, die den Gebrauch gendergerechter Sprache in Behörden, Schulen, Universitäten und anderen staatlichen Einrichtungen verbieten will. "Das finde ich peinlich", sagte der Minister.

CDU-Landeschef gegen "ideologisches Umerziehungsprojekt"

Vor allem Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß hatte sich im vergangenen Monat in Gastbeiträgen und Interviews über Formulierungen wie "Zuhörende" statt "Zuhörer" oder die Nutzung des Gendersternchens ("Wähler*innen") empört und gefordert, den Kampf gegen gendergerechte Sprache zum Wahlkampfthema zu machen. Diese bezeichnete er als ""Zerstörung unserer deutschen Sprachkultur", "ideologisches Umerziehungsprojekt" und "spalterische linke Identitätspolitik" (queer.de berichtete).

Widerspruch erntete Ploß jedoch auch aus der eigenen Partei. "Wir sollten diese Debatte nicht überhöhen und sie nicht ideologisieren", meinte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). "Nur weil man ein Gendersternchen schreibt, ist das nicht gleich Ausdruck eines linken Zeitgeistes" (queer.de berichtete). (cw/dpa)