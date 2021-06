Ricky Martin: "Die Embryos sind eingefroren"

Heute, 12:52h, noch kein Kommentar

Latino-Sänger und Vierfach-Vater Ricky Martin hätte nach eigenen Angaben gerne noch weitere Kinder. "Ich möchte die Tür zu meinem Haus öffnen und möchte viele Kinder auf mich zu rennen sehen", sagte der 49-Jährige dem US-Magazin "People". Es sei immer sein Traum gewesen, dass ihn nach der Arbeit daheim eine Kinderschar mit "Papi"-Rufen empfängt.



"Die Beziehung zu meinem Vater und meiner Mutter war großartig, und das möchte ich meinen Kindern weitergeben", so Martin. In seinem Mann, dem Künstler Jwan Yosef, habe er einen Menschen gefunden, der dieselben Werte habe. "Und dann sagst du: Perfekt. Wir wollen mehr. Und ich möchte mehr."



Aktuell sei jedoch noch kein weiterer Nachwuchs unterwegs. Aber: "Die Embryos sind eingefroren", sagte Martin. Mit vier Kindern – den zwölfjährigen Zwillingen Matteo und Valentino sowie der zweijährigen Tochter Lucia und dem erst neun Monate jüngeren Sohn Renn – habe das Ehepaar derzeit genug zu tun, so der Sänger.

Leihmütter brachten die vier Kinder zur Welt

Ricky Martin hatte sich in den Neunzigerjahren zu einem der beliebtesten Popstars hochgearbeitet. Mit Songs wie "The Cup of Life", dem Lied zur Fußball-Weltmeisterschaft 1998, oder Gassenhauern wie "Livin' La Vida Loca" und "She Bangs" stürmte er weltweit die Charts. Über seine Homosexualität sprach der Künstler erstmals 2010 auf seiner Website. Damals schrieb er: "Ich bin stolz darauf zu sagen, dass ich ein glücklicher homosexueller Mann bin" (queer.de berichtete).



Bereits vor 13 Jahren waren die Zwillinge Matteo und Valentino zur Welt gekommen (queer.de berichtete). Viel zu ihnen verriert der Sänger damals noch nicht, außer, dass sie eine Leihmutter zur Welt gebracht hatte. Zunächst war Martin mit dem Börsenmakler Carlos González liiert, von dem er sich aber 2014 trennte. Den späteren Mitpapa, den aus Syrien stammenden und in Schweden aufgewachsenen Künstler Jwan Yosef, hatte Ricky Martin erst 2016 kennengelernt, sie heirateten im Januar 2018 (queer.de berichtete).

Im Januar 2019 verkündete das schwule Paar die Geburt seiner Tochter Lucia (queer.de berichtete). Neun Monate später kam Sohn Renn Martin-Yosef – ebenfalls mit Hilfe einer Leihmutter – zur Welt (queer.de berichtete). (cw/dpa)