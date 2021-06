Friedrichshafen: Homofeindliche Parolen vom Turm gebrüllt

Heute, 09:49h,

Eine queerrelevante Polizeimeldung zur Abwechslung mal nicht aus Berlin, sondern aus Friedrichshafen. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg am Freitag mitteilte, wird gegen einen 53-Jährigen wegen Volksverhetzung ermittelt.

Der Mann soll am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr auf den Moleturm in Friedrichshafen gestiegen sein und von dort mehrere Minuten lang gegen Homosexualität und den Koran gehetzt haben. Der stählerne Aussichtsturm markiert die Hafeneinfahrt der Stadt am Bodensee. Der 53-Jährige soll seine Aktion zudem live im Internet übertragen haben.



Nähere Angaben zu den Äußerungen des Mannes wurden im Polizeibericht nicht gemacht. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (cw)