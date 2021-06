SozDia Stiftung Berlin sucht Erzieher (m/w/d) mit staatl. Anerkennung

Heute, 14:07h, noch kein Kommentar

Die SozDia Stiftung Berlin sucht für die neue Jugendwohngruppe "Queerfeldein" in Berlin-Weißensee zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n



Erzieher (m/w/d) mit staatl. Anerkennung

Vollzeit und Teilzeit, unbefristet, Festanstellung



Unsere Jugendwohngruppe "Queerfeldein" befindet sich in Berlin-Weißensee im neu errichteten Quartier WIR. Wir bieten hier 7 Intensivwohnplätze nach SGB VIII für queere Jugendliche und für Jugendliche mit Essstörungen zwischen 14 – 18 Jahren. Unser pädagogischer Auftrag besteht darin, mit den Jugendlichen im besten Sinn gemeinsam Leben zu gestalten. Besonders wichtig sind uns ein von Wertschätzung geprägter Umgang, verlässliche Beziehungen, ein partizipatives Miteinander sowie professionelles und nachhaltiges Handeln.



Deine Aufgaben:

• Begleitung und Förderung der Jugendlichen im Bezugsbetreuersystem, sowie Gewährleistung des Kinderschutzes

• Strukturierung des Tagesablaufs, insbesondere durch individuelle, gruppenpädagogische Angebote und freizeitpädagogische Angebote

• Umsetzung des Einrichtungskonzepts und Weiterentwicklung im Team

• Erstellung von Berichten und Dokumentationen, Teilnahme an Hilfekonferenzen

• Zusammenarbeit mit Schulen, Gesundheits-/Fördereinrichtungen, Familien, …

• Sicherstellung des Dienstbetriebes



Das bringst Du mit:

• staatliche Anerkennung als Erzieher*in oder gleichwertiger Abschluss

• Erfahrungen mit LGBTQ+ Jugendlichen bzw. Jugendlichen mit Essstörungen

• Bereitschaft zu Schicht-/Wochenenddiensten

• hohe Lernbereitschaft und Offenheit für neue fachliche Impulse

• teamorientierte, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise

• Reflexions- und Konfliktfähigkeit und Kommunikationsstärke



Das bringen wir mit:

• ein freundliches und engagiertes Team und ein spannendes Aufgabenfeld mit großem Gestaltungsspielraum

• externe Supervision und individuelle Fortbildungsmöglichkeiten

• Vergütung analog AVR DWBO, zusätzliche variable Vergütung und Altersvorsorgeleistungen

• regelmäßige Feste und Fahrten für Mitarbeiter*innen

• feste Verankerung des Nachhaltigkeitsgedankens in allen Arbeitsbereichen

• Werte eines sozialdiakonischen Trägers