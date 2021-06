Österreich: Justizministerin entschuldigt sich für Homosexuellenverfolgung

Heute, 14:30h,

Die österreichische Bundesjustizministerin Alma Zadić (Grüne) hat sich am Montag im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung von Jurist*innen in einem Wiener Gerichtsgebäude für die strafrechtliche Verfolgung homosexueller Menschen im Nachkriegs-Österreich entschuldigt. Bis 1971 hatte Österreich ein Totalverbot homosexueller Beziehungen gegolten, bis 2002 existierten noch Gesetze, die Homosexualität teilweise kriminalisierten.



"Ich möchte den heutigen Anlass im Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Wien – ein Ort der wie kaum ein anderer für das Recht und die Justiz steht – nutzen, um mich als Justizministerin stellvertretend und in aller Form bei jenen homosexuellen Menschen und ihren Angehörigen zu entschuldigen, die in der Zweiten Republik strafgerichtlich aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden", so Zadić. "Ich möchte mein tief empfundenes Bedauern für das Leid und das Unrecht, das ihnen widerfahren ist, ausdrücken. Diese Menschen wurden von den Institutionen, die sie eigentlich hätten schützen sollen, in ihrer Würde, in ihrem Menschsein verletzt."



Als Justizministerin entschuldige ich mich heute stellvertretend für die Justiz in aller Form bei jenen homosexuellen Menschen und ihren Angehörigen, die in der zweiten Republik strafgerichtlich aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden. Alma Zadic (@Alma_Zadic) June 7, 2021 Twitter / Alma_Zadic

|

Zadić dankte Vertreter*innen der queeren Community für ihren jahrelangen Einsatz für die Rechte von LGBTI und bekräftigte, dass diese Gruppe ein "fester Teil unserer Gesellschaft und ihres Wandels" ist. "Menschen dürfen niemals aufgrund ihrer sexuellen Orientierungen, ihrer Geschlechtsmerkmale oder ihrer Geschlechteridentität diskriminiert und ungleich behandelt werden", so Zadić.



In der sogenannten Zweiten Republik, also dem Österreich nach 1945, waren gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen unter dem Titel "gleichgeschlechtliche Unzucht" strafbar. Dabei kam es laut Bundesjustizministerium zwischen der Wiedererlangung der Souveränität 1955 und 1971 zu rund 25.000 Verurteilungen. Nach 1971 galt für schwule Männer ein höheres Schutzalter als für Lesben und heterosexuelle Personen. Dieses Gesetz wurde erst 2002 vom Verfassungsgerichtshof abgeschafft. Außerdem gab es damals weitere Einschränkungen: So war etwa "Werbung für gleichgeschlechtliche Unzucht" bis 1997 verboten. Zwischen 1971 und 2002 wurden rund 26.500 Menschen nach diesen homophoben Gesetzen verurteilt.

"Ein enorm wichtiges Signal"

LGBTI-Aktivist*innen begrüßten die Entschuldigung. "Das ist ein enorm wichtiges Signal für all jene, die menschenrechtswidrig kriminalisiert worden sind", so Ann-Sophie Otte, die Chefin der queeren Organisation HOSI Wien. "Die Justizministerin übernimmt damit in historischer Weise Verantwortung für das Unrecht, das die Republik den Lesben, Schwulen, Bisexuellen, transgender, intergeschlechtlichen und queeren Menschen angetan hat. Das haben wir viele Jahre gefordert, und dass das zum 50. Jahrestag der Entkriminalisierung von Homosexualität und zur 25. Regenbogenparade aufgegriffen wird, freut uns besonders."



Allerdings sei es damit nicht getan. So müssten "jene Menschen rehabilitiert und vor allem entschädigt werden, deren Verhalten heute auch nicht strafbar wäre". So seien Entschädigungen für die Haftzeiten ebenso notwendig wie die Anrechnung der Haftzeiten im Rentenrecht, die verzinste Rückzahlung verhängter Geldstrafen sowie die pauschale Abgeltung für Anwalts- und Gerichtskosten.



"Darüber hinaus fordern wir auch eine Entschuldigung des Nationalrats, denn dieser war es, der dieses Unrecht erst verursacht hat", so Otte weiter. "Hier ist vor allem die ÖVP in der Pflicht, die die Abschaffung dieser Strafbestimmungen besonders lange blockiert hat, weswegen sie zum Teil erst von Höchstgerichten aufgehoben werden mussten."



Unsere Obfrau @AnsoOtte sagt: "@Alma_Zadic übernimmt damit in historischer Weise Verantwortung für das Unrecht, das die Republik LGBTIQ-Menschen angetan hat. Das haben wir viele Jahre gefordert, und dass das zum 50. Jahrestag der Entkriminalisierung

1/2https://t.co/feJ7KFpGqr HOSI Wien (@HOSIWien) June 7, 2021 Twitter / HOSIWien

|

In Österreich regiert derzeit eine Koalition der christsozialen Volkspartei (ÖVP) und der Grünen, die von LGBTI-Aktivist*innen bereits mehrfach kritisiert worden war. Grund ist etwa ein löchriges Gleichbehandlungsgesetz, das die Diskriminierung Homosexueller im Zivilrecht gestattet (queer.de berichtete). (dk)