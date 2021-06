Müller: Wowereit hat "vielen anderen Mut gemacht"

Heute, 06:45h,

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat an das berühmte Zitat seines Amtsvorgängers Klaus Wowereit "Ich bin schwul – und das ist auch gut so" erinnert. "Dieser markige Satz war prägend. Für Wowereit, für die Stadt und vor allem für die queere Community in Berlin, aber auch darüber hinaus", sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur. Wowereit hatte ihn vor 20 Jahren auf einem Sonderparteitag am 10. Juni 2001 vor seiner Nominierung zum SPD-Kandidaten als Regierender Bürgermeister von Berlin gesagt. Wowereit war von 2001 bis 2014 Regierender Bürgermeister von Berlin.



"Ich glaube, Klaus Wowereit hat damit vielen anderen Mut gemacht: Zeigt euch, versteckt euch nicht, seid stark und setzt euch für eure Rechte ein", sagte Müller weiter. "Es war wichtig, dass ein Politiker wie Klaus Wowereit diese Worte und damit so vielen Berlinerinnen und Berlinern aus der Seele sprach und damit auch zu einem Vorbild wurde", so der SPD-Politiker.

Lederer: Wowereit änderte das öffentliche Klima



Berlins schwuler Kultursenator und Bürgermeister Klaus Lederer (Linke) sagte, es sei heute kaum noch vorstellbar, was Wowereits Satz vor 20 Jahren ausgelöst habe. "Er sorgte dafür, dass Verklemmtes, Verschämtes, Verstecktes in der Mehrheitsgesellschaft aufgebrochen wurde und das öffentliche Klima sich änderte."



Dennoch gebe es heute noch immer täglich Übergriffe, erlebte Ausgrenzung und Diskriminierung. "Und es gibt nach wie vor Milieus in denen es noch immer als fast unmöglich gilt, sich offen zu seiner sexuellen Identität zu bekennen, wie beispielsweise Religionsgemeinschaften oder im männlichen Profisport", sagte Lederer. "Das zeigt, dass noch immer viel zu tun bleibt und wir im Kampf gegen Homophobie und für Gleichberechtigung weiterhin viel Kraft brauchen. Diese Kraft aber haben wir."

Wowereit "ein bisschen stolz darauf, was das für andere bewirkt hat"

Auch Wowereit selbst äußerte sich zu seinem Coming-out-Jubiläum. "Ich denke, dass es richtig war, in die Offensive zu gehen, und bin auch ein bisschen stolz darauf, was das für andere bewirkt hat", sagte er in einem am Mittwoch veröffentlichten "Tagesspiegel-"Interview (queer.de berichtete). Er habe den Satz vorher nicht formuliert: "Der kam spontan".



Er habe auch nicht geglaubt, dass sein Spruch Geschichte schreiben könnte, meinte der SPD-Politiker in einem am Donnerstag veröffentlichten "Spiegel"-Interview (Bezahlartikel). "Dass der Satz von null auf hundert so eine Welle schlagen würde, habe ich nicht geahnt. Ich hätte auch im Leben nicht gedacht, dass ich im Nachgang ein bisschen zur Ikone der Schwulenbewegung werden würde."



Sein im vergangenen Jahr gestorbener Partner Jörn Kubicki habe sich über sein öffentliches Coming-out 2001 sehr gefreut, verriet Wowereit dem Magazin. "Er gehörte zu einer anderen Generation. Für ihn war der Umgang mit dem Schwulsein anders, viel offener. Jörn hat es jedem erzählt, der es hören wollte oder nicht. Er hat aber auch akzeptiert, dass ich eher so ein Slow-Outer war." (cw/dpa)