Matthias Mangiapane bei "härtester Realityshow der Welt" dabei

2018 war Matthias Mangiapane beim Dschungelcamp dabei. Am Ende wurde er vom Publikum auf den fünften Platz gewählt (Bild: MG RTL D / Stefan Menne)

Der 37-jährige Matthias Mangiapane gehört laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung (Bezahlartikel) zu jenen Promis, die am neuen Realityformat "Die härteste Realityshow der Welt – Das große Promi-Büßen" teilnehmen. Laut dem Boulevardblatt haben bereits die Dreharbeiten unter großer Geheimhaltung in Österreich begonnen.



Die Show soll ein inoffizieller Nachfolger der kürzlich abgesetzten Skandalsendung "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!" werden. Die Ausstrahlung der zweiten Staffel war im April nach dem überraschenden Tod des Kandidaten Willi Herren ("Lindenstraße") gestoppt worden. Die Sendung hatte zuvor für Empörung gesorgt, weil Prinz Marcus von Anhalt die Dragqueen Katy Bähm homophob beleidigt hatte (queer.de berichtete). Auch die erste Staffel hatte mit Mobbing-Attacken für Aufregung gesorgt. Beteiligt an diesen Angriffen war auch Mangiapane, der am Ende den zweiten Platz belegte (queer.de berichtete).

Mischung aus "Big Brother" und Dschungelshow

Zur neuen Show ist noch nicht viel bekannt. Sie soll laut "Bild" eine Mischung aus "Promi Big Brother" und "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" werden. "Die Show soll witziger und nicht so krawallig werden wie 'Promis unter Palmen'", erklärte ein Produktionsmitarbeiter gegenüber der Boulevardzeitung.



Weitere Kandidat*innen der neuen Sendung seien ebenfalls Personen, die bereits seit längerer Zeit im deutschen Reality-Kosmos zu Hause sind. Dazu sollen Elena Miras und Calvin Kleinen gehören, die bereits bei der nur zum Teil ausgestrahlten Show "Promis unter Palmen" dabei waren. Auch DSDS-Sänger Daniele Negroni und die frühere "Bachelor"-Kandidatin Carina Spack sollen beim "Promi-Büßen" mitmachen. Als weitere Teilnehmende nennt "Bild" Gisele Oppermann ("Germany's Next Topmodel", "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", "Das große Sat.1 Promiboxen"), Ex-Tennisprofi Daniel Köllerer ("Promi Big Brother", "Adam sucht Eva") und Manager Tim Sandt ("Das Sommerhaus der Stars" mit Freundin Annemarie Eilfeld).



Matthias Mangiapane ist gemeinsam mit seinem Ehemann Hubert Fella seit zehn Jahren im deutschen Realityfernsehen zu sehen. Zuerst trat das Paar in der Vox-Dokusoap "Ab ins Beet!" auf und testete Alltagsprodukte in der Serie "Hot oder Schrott – Die Allestester". Später folgte die Teilnahme an weiteren Realityformaten, aber auch eine eigene Vox-Dokuserie mit dem Titel "Hubert & Matthias – Die Hochzeit" (queer.de berichtete).



In der queeren Szene scheiden sich die Geister an Mangiapane. Letztes Jahr kam es zu einem Eklat, als der Assistent des Modedesigners Thomas Rath Mangiapane als "größte Schande" der LGBTI-Community beschimpfte (queer.de berichtete). (cw)