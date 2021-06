"Diversity ist nicht einfach, sondern mehrfach schön"

Von Phil Hollister

Vor kurzem lernte ich Pavlo Stroblja kennen, den Gründer der neuen Trainings- und Mentoring-Plattform Queermentor, der mich aufgrund meines Casting-Aufrufs auf queer.de kontaktierte und gerne als Moderator tätig werden möchte.



Wir trafen uns vor genau zwei Wochen in Berlin und vereinbarten, für mein Vlog ein paar Interviews zu führen. Die erste Gesprächspartnerin war die bekannte Berlinerin Dr. Michaela Dudley, eine wirklich schillernde Figur. Die trans Juristin und Journalistin mit afroamerikanischen Wurzeln ist eine Diva in Diversity, arbeitet als Kabarettistin und Kolumnistin und war vor der Pandemie auf zahlreichen roten Teppichen in der Hauptstadt unterwegs.



Es hat mir viel Spaß gemacht, mit Pavlo an diesem heißen Sonntag gleich mehrere interessante Persönlichkeiten aus der queeren Community vor der Kamera zu haben. In den kommenden Wochen folgen weitere Videos dieses Tages.



Mit Michaela trafen wir uns übrigens auf ihren Wunsch hin am Denkmal für die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung am Berliner Magnus-Hirschfeld-Ufer. Ein wirkliches passender Ort für diese kämpferische Gespräch!