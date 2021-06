Weltblutspendetag: "Danke für nichts, Jens Spahn!"

Andere Länder haben das Blutspendeverbot für schwule und bisexuelle Männer schon abgeschafft, Deutschland hält trotz Engpässen bei Blutreserven weiterhin daran fest (Bild: Facebook / Mr. Gay Germany 2020

"Spende Blut und halte die Welt am Laufen" – so lautet das diesjährige deutsche Motto des Weltblutspendetages, der seit 2005 am 14. Juni von der Weltgesundheitsorganisation und dem Roten Kreuz organisiert wird. Dieser Aufruf richtet sich allerdings in Deutschland nicht an schwule oder bisexuelle Männer, die de facto wegen ihrer sexuellen Orientierung vom Blutspenden ausgeschlossen sind.



Kritik an dieser Praxis kommt von der demokratischen Opposition im Bund: "Die Blutkonserven sind in der Pandemie knapp geworden & reichen in manchen Regionen nur noch einen Tag", erklärte etwa Jens Brandenburg, der LSBTI-politische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, auf Twitter. Das Blutspendeverbot gehöre deshalb abgeschafft. "Kein Patient soll sterben müssen, weil der mögliche #Blutspende|r der Richtlinie zu schwul war." Sven Lehmann, der grüne Sprecher für Queerpolitik, ergänzte mit Blick auf den offen schwulen Bundesgesundheitsminister: "Danke für nichts, Jens Spahn!"



Die Blutkonserven sind in der Pandemie knapp geworden & reichen in manchen Regionen nur noch einen Tag. Das #Blutspendeverbot aufgrund der sexuellen Identität gehört abgeschafft. Kein Patient soll sterben müssen, weil der mögliche #Blutspende|r der Richtlinie zu schwul war. Jens Brandenburg (@JBrandenburgFDP) June 14, 2021 Twitter / JBrandenburgFDP

Heute ist #Weltblutspendetag. Und Blutspenden werden dringend gebraucht.



In Deutschland aber dürfen schwule und bisexuelle Männer sowie transgeschlechtliche Menschen noch immer nur dann Blut spenden, wenn sie ein Jahr lang keinen Sex hatten.



Danke für Nichts, Jens Spahn! pic.twitter.com/24Sb0QXAnz Sven Lehmann MdB (@svenlehmann) June 14, 2021 Twitter / svenlehmann

Auch aus der SPD kommen Forderungen, das Blutspendeverbot aufzuheben: "Dass #homosexuelle Männer nur Blut spenden dürfen, wenn sie zuvor ein Jahr auf Sex verzichtet haben, ist nicht zu vermitteln", erklärte etwa die baden-württembergische SPD-Landtagsfraktion.



#Blutspenden retten Leben! Und sie werden wahnsinnig dringend benötigt. Allein in Deutschland braucht es jeden Tag 14.000 Blutspenden. Dass #homosexuelle Männer nur Blut spenden dürfen, wenn sie zuvor ein Jahr auf Sex verzichtet haben, ist nicht zu vermitteln. #weltblutspendetag pic.twitter.com/X5oTA51Jsd SPD Fraktion BW (@spdlandtagbw) June 14, 2021 Twitter / spdlandtagbw

Die proeuropäische Kleinpartei Volt, die in der Millionenstadt Köln mit Grünen und CDU mitregiert, startete die Kampagne #500mlEuropa. "Wir wollen die Rückstellungsfrist bei sexuellem Risikoverhalten von 12 auf 3-4 Monate verkürzen", so Volt auf Twitter. Die Partei verwies darauf, dass in anderen Ländern wie Italien bereits diskriminierungsfreies Blutspenden möglich sei und es dort nicht – wie oft in Deutschland befürchtet wird – zu einem Anstieg der Infektionen durch Blutspenden gekommen sei.



In Deutschland wurden schwule und bisexuelle Männer wegen der Aids-Krise in den Achtzigerjahren pauschal vom Blutspenden ausgeschlossen. Seit 2017 dürfen Männer, die Männer lieben, erneut Blut spenden – allerdings nur, wenn sie ein Jahr lang keinen Sex oder nur Sex mit Frauen haben. Die Regelung schließt sogar treue schwule Ehemänner ein. Für Heterosexuelle gelten wegen ihrer sexuellen Orientierung dagegen pauschal keine derartigen Sex-Karenzzeiten.

LSVD fordert "Sicherheit ohne Diskriminierung"

LGBTI- und Aids-Aktivist*innen halten die augenblickliche Rechtslage in Deutschland für diskriminierend. Die Deutsche Aidshilfe weist darauf hin, dass mit Blick auf das Diagnosefenster – also die Zeit nach der HIV-Ansteckung, in der Tests die Infektion nicht nachweisen können – ein Sexverbot von mehr als einem Monat wissenschaftlich nicht zu begründen sei. Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland twitterte am Montag: "Die gleiche Sicherheit von Blutkonserven lässt sich auch ohne Diskriminierung gewährleisten!"



#Weltblutspendetag Schwule & bisexuelle Männer dürfen in Deutschland nur Blut spenden, wenn sie in den letzten 12 Monaten keinen Sex mit einem Mann gehabt haben. Die gleiche Sicherheit von Blutkonserven lässt sich auch ohne Diskriminierung gewährleisten!https://t.co/to3u6dWTL4 LSVD-Bundesverband (@lsvd) June 14, 2021 Twitter / lsvd

Minister Spahn hatte zwar bereits letztes Jahr eine Lockerung des Schwulenverbots in Aussicht gestellt (queer.de berichtete). Allerdings hat die Bundesärztekammer erst vergangenen Monat erklärt, dass sie schwule und bisexuelle Männer unabhängig von ihrem tatsächlichen Sexualverhalten in den letzten zwölf Monaten weiterhin als HIV-Gefahr ansieht (queer.de berichtete). (dk)