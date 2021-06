Schwulenberatung Berlin sucht Sozialarbeiter* / -pädagog*in

Heute, 13:58h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht als Krankheitsvertretung zum nächstmöglichen Zeitpunkt bis vorerst 30.9.2021



Sozialarbeiter*/-pädagog*in (M.A./ M.Sc.)



oder vergleichbare Qualifikation für bis zu 23 Std./Woche.



Aufgaben:

• Sozial(-rechts)beratung für schwule/bisexuelle Männer, trans*, inter*Menschen und Menschen HIV/Aids/Hepatitiden



Voraussetzungen:

• Gute Englischkenntnisse (C1)

• Gute Kenntnisse über die Sozialgesetzbücher I-XII

• Gute Kenntnisse der Lebenswelten der Zielgruppen

• hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

• eine sorgfältige, systematische, effiziente und zuverlässige Arbeitsweise

• teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel



Erwünscht:

• Berufserfahrung in der sozialen Beratung

• Kenntnisse über HIV/Aids/Hepatitiden und sexuell übertragbaren Infektionen

• Zugehörigkeit zu der Zielgruppe LSBTI*



Wir bieten:

• Mitarbeit in einem engagierten und kompetenten Team

• Eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre

• Regelmäßige Supervision und Fortbildung



Bewerbungen

bitte ausschließlich per E-Mail bis zum 26. Juni 2021 senden an , Kennwort A1/2021/05 – Sozialberatung



Weitere Informationen erhältlich bei Elke Fernholz (030) 446688-101 oder Conor Toomey über (030) 446688-111 (Rückrufoption).