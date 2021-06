Novum bei EM: Deutscher Kapitän mit Regenbogenbinde

Ein ungewohntes Bild für das deutsche TV-Publikum (Bild: Screenshot ZDF)

Der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft ist am Dienstagabend im Spiel gegen Frankreich erstmals bei einer EM-Partie mit einer Regenbogenbinde aufgelaufen. Torwart Manuel Neuer trug die Binde während des gesamten Spiels in der Münchener Allianz-Arena, das Frankreich am Ende mit 1:0 durch ein Eigentor von Mats Hummels für sich entschied. Neuer hatte bereits als Kapitän des deutschen Fußballmeisters FC Bayern München eine entsprechende Binde getragen, auch bei einem Freundschaftsspiel der Nationalmannschaft gegen Lettland vor gut einer Woche zog Neuer die Binde über.



Der EM-Auftakt für die Mannschaft von Jogi Löw war mit 22,5 Millionen Zuschauer*innen allein im ZDF die bislang meistgesehene TV-Sendung des Jahres. Deutschland trifft am Samstag auf Portugal und am darauf folgenden Mittwoch auf Ungarn.

Die Aktion wurde von LGBTI-Aktivist*innen begrüßt. Florian Pankowski, der Sprecher von QueerGrün NRW, erklärte etwa auf Facebook: "Gutes und schönes Zeichen für Vielfalt. Hoffe da kommt beim Spiel gegen #Ungarn noch mehr." In sozialen Netzwerken gab es viel Lob aus dem In- und Ausland.



Bereits vergangene Woche hatte WDR-Journalist und "Monitor"-Redaktionsleiter Georg Restle gefordert, dass beim Spiel nächste Woche gegen Ungarn Regenbogenflaggen verteilt werden sollten, um gegen die homophobe Politik der Regierung von Viktor Orbán zu protestieren. Ungarn hat erst am Dienstag ein "Homo-Propaganda"-Gesetz nach russischem Vorbild beschlossen (queer.de berichtete).



Lieber @DFB, in Ungarn soll "Werbung" für Homosexualität verboten werden. Am 23.06. spielt Deutschland gegen #Ungarn in München bei der #EURO2020. Ihr seid doch so für Diversität. Wie wär's: Eine Regenbogenflagge für jeden Fan im Stadion? Dann kriegt das auch Herr #Orbán mit. Georg Restle (@georgrestle) June 11, 2021 Twitter / georgrestle

In der deutschen Bundesliga sind Regenbogenbinden bereits seit mehreren Jahren präsent. Zu den engagiertesten Vereinen gehört etwa der VfL Wolfsburg: Die offen lesbische Fußballerin Nilla Fischer hatte den Verein 2017 gebeten, mit einer solchen Binde auflaufen zu dürfen – und der Verein unterstützte die Initiative der schwedischen Nationalspielerin (queer.de berichtete). Ein Jahr später lief auch der Kapitän des Männerteams mit einer entsprechenden Binde auf (queer.de berichtete).



Die Fußball-EM, die dieses Jahr in elf Ländern ausgetragen wird, läuft noch bis zum 11. Juli – dann soll vor 40.000 Zuschauer*innen das Finale im Londoner Wembleystadion stattfinden. (dk)

