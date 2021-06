Brunos Berlin sucht Sachbearbeiter / Bürokraft in der Buchhaltung (m/w/d)

Heute, 15:27h, noch kein Kommentar

Die Bruno's GmbH betreibt ein Handelsgeschäft mit ca. 40 Mitarbeitern. Aufgrund unserer breiten Angebotspalette sind wir mit einem Spektrum von etwa 40.000 Produkten Marktführer im Bereich Gay- Produkte mit Büchern, Magazinen, Medien, Fashion, LifestyleArtikeln und Accessoires.



Wir führen derzeit vier Brunos Filialen: unseren Flagshipstore in Berlin, sowie je eine Filiale in Hamburg, Köln und München. Ebenso bieten wir unsere Waren auch in einem Online-Shop, sowie im klassischen Mailorder an.



Wir suchen für den Einsatz in unserer Zentrale in Berlin Neukölln zum nächstmöglichen Zeitpunkt:



Sachbearbeiter/Bürokraft Buchhaltung (m/w/d) Teilzeit/Vollzeit



Deine Aufgaben:

• Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung

• Erstellen von Umsatzsteuermeldungen

• Prüfung der Kassen

• Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen

• Allgemeine Büroaufgaben und Administration, Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung (allgemeine Buchhaltungstätigkeiten)

• Abwicklung des Zahlungsverkehrs, SEPA-Lastschriftverfahren



Dein Profil:

• Du verfügst über eine Berufsausbildung im Bereich der Finanz-/Bilanzbuchhaltung oder eine vergleichbare Qualifikation

• Alternativ: kaufmännische Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung oder Quereinsteiger mit Erfahrung

• Gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse vorteilhaft

• Vertraut mit MS-Office

• Kenntnisse in Selectline Rechnungswesen oder Selectline Warenwirtschaft oder DATEV wären vorteilhaft.

• Sorgfältige, strukturierte und selbständige Arbeitsweise

• Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Teamfähigkeit



Wir bieten:

• Eine detaillierte und umfangreiche Einarbeitung

• Ein interkulturelles Team

• Ein gutes Arbeitsklima

• Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

• Die Möglichkeit eigene Ideen und Interessen einzubringen

• Eine langfristige Zusammenarbeit in einem mittelständischen Unternehmen

• Flache Hierarchien

• Kollegiales Betriebsklima

• Abwechslungsreiches Aufgabengebiet

• Corporate-Benefits Vorteile



Art der Stelle:

Teilzeit oder Vollzeit mit Festanstellung, evt. Freelancer



Arbeitszeiten:

• Arbeitsstunden: 20-40 pro Woche je nach Vereinbarung

• Keine Wochenenden

• Montag bis Donnerstag (Freitag)

• Tagschicht



Leistungen:

• Betriebliche Altersvorsorge

• Betriebliche Weiterbildung

• Flexible Arbeitszeiten

• Kostenlose Getränke

• Attraktive Mitarbeiter-Rabatte



Wir bieten ein interessantes, abwechslungsreiches und zukunftssicheres Tätigkeitsfeld mit verantwortungsvollen Aufgaben mit Entwicklungsmöglichkeiten und einem angenehmen Betriebsklima.



Sende uns bitte Deinen Lebenslauf, relevante Zeugnisse, Dein frühestmögliches Eintrittsdatum, Deine gewünschte Wochenarbeitszeit und auch Deine Gehaltsvorstellungen bevorzugt per E-Mail an:

E-Mail:

Bruno's GmbH

Ansprechpartner: Franz Landgraf-Happach

Schmalenbachstr. 13 / Neuköllnische Allee 128

12057 Berlin-Neukölln