Olivia Jones wirbt für Lebensmittel-Discounter

Olivia Jones und ihre Drag-Familie sind die neuen Gesichter für den Lebensmittel-Discounter Penny-Markt, der deutschlandweit mehr als 2.000 Filialen hat. Die Queens zeigten, "wie aufregend Sparen sein kann", so das Kölner Unternehmen. Zentrale Botschaft eines neuen Werbespots ist, dass die Kette gute Produkte zu günstigen Preisen anbiete.



Aufgenommen wurde das Video im bekannten Penny-Markt "Kiez" in Hamburg-St. Pauli, der Heimat von Olivia Jones. In einer bunten Tanz- und Musikrevue entführen die Jones und ihre Freundinnen das Publikum in eine Show-Welt, die mit überdimensional großen Penny-Produkten gespickt ist. Dazu wird Heidi Kabels Hamburger Kult-Hit "Das gibt's nur auf der Reeperbahn" eigens uminterpretiert in "Wer günstig will, muss Penny".

Die queere Werbeoffensive des zur Rewe-Gruppe gehörenden Discounters soll ab Samstag deutschlandweit zu sehen sein. Neben einem TV-Werbespot sollen Printanzeigen sowie eine umfassende Online- und Social-Media-Kampagne gestartet werden.

"Wir stehen als Unternehmen für Offenheit, Toleranz und Respekt"

"Wir positionieren uns seit Jahren erfolgreich als Discounter in der Nachbarschaft", so Penny-Betriebsleiter Stefan Magel, der aber auch eine weitere Botschaft in der Kampagne sieht: "Wir stehen als Unternehmen für Offenheit, Toleranz und Respekt. Insofern ist es kein Zufall, dass wir unsere Kampagne während des Pride-Month 2021 starten."



Olivia Jones zeigt sich begeistert: "Der Spot mischt die Werbung ordentlich auf. Endlich mal etwas wirklich Buntes: Dragqueens zur Primetime sogar im Werbeblock. Das hat es so noch nicht gegeben", so die 51-Jährige. "Für mich ist der Premierentag doppelt aufregend: Nach sieben Monaten Lockdown starten endlich wieder meine Kult-Kieztouren, die im Spot zu sehen sind, plus Olivias Show-Club, wo wir den Spot sogar mit Barbie Stupid und Lee Jackson live performen wollen. Das wird total abgefahren."



Der Penny-Mutterkonzern Rewe hatte bereits vor Jahren auf Initiative des LGBT-Mitarbeiternetzwerks eine Regenbogenoffensive gestartet. An vielen Rewe-Märkten befinden sich seither Regenbogenfahnen, um deutlich zu machen, dass jede Person im Markt willkommen ist (queer.de berichtete).



Penny-Markt selbst hatte 2017 bereits mit einer queeren Toleranzkampagne zur Weihnachtszeit für Schlagzeilen gesorgt: Damals verkaufte der Discounter erstmals Regenbogen-Schokoladenmänner (queer.de berichtete). (dk)