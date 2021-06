AIDS-Hilfe Frankfurt sucht Präventionsmitarbeiter*in

Heute, 08:51h, noch kein Kommentar

Bei der AIDS-Hilfe Frankfurt ist im Fachbereich Maincheck – Zentrum für Sexualität, Identität und Gesundheit ab dem 01.08.2021 oder zu einem späteren Zeitpunkt eine Stelle als



Präventionsmitarbeiter*in



zu besetzen. (Stellenumfang 50% befristet auf 2 Jahre)



Die Stelle beinhaltet die aufsuchende, zielgruppenspezifische HIV/STI-Prä¬ven¬tions¬ar¬beit für Männer die Sex mit Männern haben (MSM). Koordination von Projekten und Steuergruppen, Netzwerkarbeit sowie die Betreuung und Koordination von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen.



Für diese Stelle wünschen wir uns eine*n verantwortungsvolle*n und kooperative*n Mitarbeiter*in mit einem guten Zugang zur Community.



Wir erwarten:

• überzeugendes, offenes und verbindliches Auftreten;

• Bereitschaft zur Mitarbeit an internen Konzepten;

• Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft;

• Zusammenarbeit mit Kooperationspartner*innen;

• Eigenverantwortliches, selbstständiges und flexibles Arbeiten;

• Bereitschaft zum Streetwork und Eventarbeit;

• Erfahrungen mit Social-Media und Zielgruppenspezifische Projektentwicklung;

• Akzeptanz und Aufgeschlossenheit gegenüber den Hauptbetroffenengruppen;

• Inhaltliche Weiterentwicklung der Präventionsarbeit;

• Ausbau der Online-Prävention;

• Offenheit gegenüber flexiblen Arbeitszeitmodellen;

• Motivation und Koordination von ehrenamtlichen Mitarbeitern



Wir bieten:

• Arbeiten im Team;

• unkonventionelles Arbeitsfeld mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten;

• Fortbildung und Supervision;

• Bezahlung nach Haustabelle.



Ihre Bewerbung adressieren Sie bitte bis zum 15.07.2021 an die Fachbereichsleitung, Herr Gehrig, Psychosoziales und Prävention, der AHF e.V. und übermitteln diese ausschließlich per E-Mail an . Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter (069) 405868-0.