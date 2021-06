AfD-Politiker hetzt gegen Manuel Neuers "Schwuchtelbinde"

Heute, 04:51h,

Neue homophobe Entgleisung aus der AfD: In einem Tweet bezeichnete Uwe Junge, der frühere AfD-Fraktionschef in Rheinland-Pfalz, die Regenbogenbinde von Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer als "Schwuchtelbinde". Gleichzeitig warnte er vor einer Pride-Beleuchtung der Münchner Allianz Arena am Mittwoch beim Spiel gegen Ungarn.



Screenshot von Junges Tweet

Wörtlich schrieb der 63-jährige ehemalige Bundeswehroffizier: "Münchener Arena soll beim Ungarn-Spiel in Regenbogenfarben leuchten und Neuer trägt die Schwuchtelbinde statt unsere Nationalfarben. Jetzt fehlt noch der Kniefall und ihr werdet immer mehr Fans verlieren. Muss man sich leisten können."

Kritik aus SPD und Grünen

Aus anderen Parteien kam heftige Kritik an Junges Entgleisung. "Solche Kommentare zeigen, wie schrecklich intolerant Deutschland regiert würde, wenn jemals die AfD mitregieren würde", kommentierte der SPD-Politiker Karl Lauterbach auf Twitter. Der grüne Bundestagsabgeordnete Kai Gehring tweetete: "Ach, Herr Junge, dass Ihre Lieblingsfarbe kackbraun ist, wissen wir bereits."



Solche Kommentare zeigen, wie schrecklich intolerant Deutschland regiert würde, wenn jemals die @AfD mitregieren würde. Alle demokratischen Parteien müssen daher zusammenstehen beim Prinzip: egal was auch kommt, niemals eine Koalition mit der @AfD. https://t.co/4Uw1Xo1Egg Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) June 19, 2021 Twitter / Karl_Lauterbach

Über Neuers Regenbogenbinde hatten sich vor Uwe Junge bereits mehrere AfD-Politiker*innen aufgeregt, allerdings in gemäßigter Wortwahl. "Sport sollte Sport bleiben und nicht Vehikel für politische Botschaften sein!", schrieb etwa die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst auf Twitter. "Haltung ist mittlerweile wichtiger als Leistung!", meinte dort der Fraktionschef der Rechtsaußenpartei im Berliner Abgeordnetenhaus Georg Pazderski.



Manuel Neuer mit Regenbogenbinde beim Spiel gegen Frankreich (Bild: Screenshot ZDF)

Junge hetzte bereits mehrfach gegen LGBTI

Uwe Junge war in den vergangenen Jahren schon mehrfach mit queerfeindlichen Äußerungen aufgefallen. Bereits seine erste längere Rede im Landtag nutzte der AfD-Franktionschef, um gegen Lesben und Schwule zu wettern. Kinder hätten ein "Recht auf Vater und Mutter, erklärte er im Juni 2016: "Im Blick auf das Kindeswohl und die Tatsache, dass es für jedes zur Adoption stehende Kind viele adoptionsbereite Familien mit Vater, Mutter und Geschwistern gibt, verbietet sich für uns die Adoption in homosexuellen Beziehungen" (queer.de berichtete)-



In der Rede, in der er auch Pläne zur Förderung von Akzeptanz von LGBTI als "Umerziehung" kritisierte, sagte Junge weiter, es gebe "weder eine gesellschaftliche noch eine staatstragende Veranlassung", Kinder an gleichgeschlechtliche Eltern zu vermitteln. "Als Statussymbol sind uns unsere Kinder zu schade." An die Landesregierung gerichtet, meinte Junge weiter: "Ihre penetrante Betonung auf bunte Vielfalt ist die bewusste Abkehr vom eigenen Volk."



2019 wurde Junge von seinem ehemaligen Arbeitgeber, der Bundeswehr, wegen eines queerfeindlichen Vorfalls gerügt (queer.de berichtete). Als Oberstleutnant hatte er 2016 eine lesbische Soldatin mit den Worten "Sie können ja sogar wie eine Frau aussehen" gemobbt. In einem weiteren Gespräch mit der betroffenen Soldatin, die selbst Kinder aufzieht, sagte er: "Ehe und Familie sind in Artikel 6 Grundgesetz besonders geschützt: Mutter + Vater + Kinder; die Nation braucht deutsche Kinder." Ein Truppendienstgericht wertete die Äußerungen als Dienstvergehen. (cw)