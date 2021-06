Auf OnlyFans könnte Pablo heute viel Geld verdienen

Heute, 10:25h, noch kein Kommentar

Wie ihr wisst, zeige ich hier im Vlog immer wieder mal einen Videoclip von athletischen Männern, die ich für meine Marke "Athletic-Star" aufgenommen habe.



Mein erster Stopp bei einer vierwöchigen Produktionsreise zu mehreren schwulen Hot-Spots in aller Welt war damals Miami Beach. Ich kannte mich dort von früheren Trips sehr gut aus und hatte bei der Rekrutierung von Modellen wenig Probleme – zumal es sich um ästhetische Clips handelte und die Jungs die Hosen anbehielten.



Pablo lernte ich über ein anderes Modell kennen, welches ich hier demnächst noch zeigen werde. Er gehörte zu den zahlreichen Tänzern in den schwulen Clubs, die sich mit mehreren Jobs in Miami über Wasser hielten.



Heutzutage würden diese Jungs als Influencer oder über OnlyFans vielleicht viel Geld verdienen. Früher war es etwas anders. Ich erinnere mich an ein Shirt mit der Aufschrift "Model – Waiter – Whatever". Diese Anekdote erzähle ich noch oft und erhalte mindestens ein Schmunzeln.



Leider habe ich den Kontakt zu Pablo verloren. Er war ein schüchterner Mann aus Mittelamerika, der hoffentlich seinen Traum in den USA realisieren konnte.