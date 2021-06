Berichte: UEFA ermittelt gegen DFB wegen Regenbogenbinde

Manuel Neuer mit dem möglichen Corpus Delicti

Der europäische Fußball-Verband (UEFA) hat nach einem Bericht von ntv.de Ermittlungen gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) aufgenommen. Grund dafür sei die Regenbogen-Kapitänsbinde von Manuel Neuer.



Der Torwart hatte diese bei den beiden deutschen EM-Spielen gegen Frankreich und Portugal getragen, wie zuvor bei einem Freundschaftsspiel der Nationalmannschaft gegen Lettland. Die UEFA soll die Binde als politisches Zeichen während einer Partie ansehen, was in Statuten des Verbandes verboten sein soll, so ntv. Dem DFB könnte nun eine Geldstrafe drohen.



Eine Bestätigung für diese Meldung gab es zunächst nicht, der Nachrichtensender nannte keine Quelle. DFB und UEFA reagierten zunächst nicht auf dpa-Anfragen. Der "Spox"-Reporter Kerry Hau twitterte allerdings, die Meldung sei aus UEFA-Kreisen bestätigt.



Grundsätzlich handelt die UEFA bei Botschaften abseits des Sportlichen sehr strikt. Wer "Sportveranstaltungen für sportfremde Kundgebungen benutzt", verstößt laut den UEFA-Statuten gegen die "Allgemeinen Verhaltensgrundsätze". Die Proteste gegen Rassismus während der EM hatte der Dachverband zuletzt aber sogar begrüßt. Im Rahmen der Kampagne #EqualGame für einen inklusiven Fußball hatte die UEFA die EM selbst mit einem Regenbogen beworben, etwa mit diesem Twet aus dem Jahr 2019:



Ermittlungen gegen Ungarn

Die UEFA gab derweil am Sonntag offiziell bekannt, sie habe einen Ermittler eingesetzt, um eine Untersuchung hinsichtlich "potenziell diskriminierender Vorfälle" bei den bisherigen beiden EM-Spielen der ungarischen Nationalmannschaft in der Puskás Aréna in Budapest durchzuführen.



Details zu den Vorfällen nannte die Mitteilung nicht. Allerdings gab es Medienberichte, ungarische Fans hatten beim Spiel gegen Portugal am 15. Juni Christiano Ronaldo mit homofeindlichen Fangesängen belegt (queer.de berichtete). Das Antidskriminierungsnetzwerk FARE meldete zudem an die UEFA, ungarische Fans hätten in den Rängen ein queerfeindliches Banner mit dem Aufdruck "Anti-LMBTQ" gezeigt (die Abkürzung ist die ungarische Version für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans Personen und Queers).



Beim Spiel gegen Frankreich am Samstag soll es zudem übereinstimmenden Medienberichten zufolge durch ungarische Fans zu rasssistischen Beschimpfungen und Affenlauten gegenüber mehreren französischen Spielern gekommen sein.

Debatte um Regenbogenbinde und Ungarn

Die Regenbogen-Kapitänsbinde von Neuer hatte, obwohl nicht das erste Zeichen ihrer Art im europäischen Fußball, in sozialen Netzwerken für viel Lob im In- und Ausland gesorgt, aber auch für ablehnende Kommentare und Hass. Der AfD-Politiker Uwe Junge sprach etwa von einer "Schwuchtelbinde" (queer.de berichtete).



Angesichts des anstehenden Spiels der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Ungarn gab es weitergehende Forderungen an den DFB und die UEFA, nachdem das ungarische Parlament in der letzten Woche eine Art "Homo-Propaganda"-Gesetz nach russischem Vorbild verabschiedet hatte (queer.de berichtete). Mit einem entsprechenden Antrag des Stadtrats im Rücken will Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter an die UEFA mit der Forderung schreiben, die Allianz-Arena am Mittwoch in Regenbogenfarben leuchten zu lassen (queer.de berichtete). (nb/dpa)





Update 19.33h: DFB bestätigt Ermittlung



Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Sonntagabend Ermittlungen des europäischen Verbands UEFA wegen des Tragens einer Regenbogen-Kapitänsbinde durch den deutschen Torwart Manuel Neuer bei zwei EM-Spielen bestätigt.



"Es stimmt, dass die Kapitänsbinde überprüft wird. Dazu werden wir uns auch mit der UEFA besprechen", teilte DFB-Pressesprecher Jens Grittner am Abend mit. "Die Regularien besagen, dass die offiziell von der UEFA bereitgestellte Binde getragen werden muss." Die Binde mit dem Aufdruck "Respect" hatten die anderen Kaiptäne getragen.



Der DFB beteilige sich mit mehreren Aktionen am Pride-Monat Juni, so der Verband weiter. Neuer trage die Regenbogenbinde bereits seit dem Testspiel am 7. Juni gegen Lettland. "Als Zeichen und klares Bekenntnis der gesamten Mannschaft für Diversität, Offenheit, Toleranz und gegen Hass und Ausgrenzung. Die Botschaft lautet: wir sind bunt!"