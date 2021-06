Kritik an UEFA-Ermittlungen gegen Regenbogenbinde

Manuel Neuer mit der Regenbogenbinde im Gespräch mit Teamkameraden vor dem Match gegen Portugal

Die Debatte um die Regenbogenbinde hat am Wochenende viele Menschen bewegt. Auch Politiker*innen äußerten sich zu den inzwischen eingestellten UEFA-Ermittlungen gegen den Deutschen Fußball-Bund, weil Nationaltorwart Manuel Neuer bei den ersten beiden Spielen der Europameisterschaft anlässlich des Pride-Monats in einer Regenbogen-Kapitänsbinde aufgelaufen war (queer.de berichtete).



Die UEFA hat die Überprüfung der von @Manuel_Neuer getragenen Kapitänsbinde am Sonntagabend per Mitteilung an den DFB eingestellt.

In dem Schreiben wird die Regenbogenbinde als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit für good cause bewertet. #EURO2020 #GER pic.twitter.com/5DfgAHI2nU Die Mannschaft (@DFB_Team) June 20, 2021

| Twitter / DFB_Team | Der DFB twitterte, dass die UEFA die Regenbogenbinde als "good cause" bewertet

Sven Lehmmann, der queerpolitische Sprecher der Grünen, zeigte sich auf Twitter empört: "Auf diese absurde Idee kann auch nur die @UEFA kommen. Queere Rechte sind Menschenrechte und Menschenrechte sind politisch nicht verhandelbar!"



Der offen schwule Bundestagsabgeordnete Matthias Höhn, der frühere Bundesgeschäftsführer der Linken, sieht die Ermittlungen der UEFA als symptomatisch für die Homophobie im Profifußball an: "Und da gibt es immer noch Leute, die sich fragen, warum Profi-Fußballer sich nicht outen… Diese Fußballfunktionärskaste aus dem letzten Jahrhundert kann doch einfach mal nach Hause gehen."



Und da gibt es immer noch Leute, die sich fragen, warum Profi-Fußballer sich nicht outen… Diese Fußballfunktionärskaste aus dem letzten Jahrhundert kann doch einfach mal nach Hause gehen. #UefaEuro2021 #Pride https://t.co/qmv7HdczaF Matthias Höhn, MdB (@MatthiasHoehn) June 20, 2021 Twitter / MatthiasHoehn

|

Doris Achelwilm, die linke Sprecherin für Queerpolitik, twitterte, dass die UEFA London mit der Verlegung des EM-Finals nach Budapest gedroht hatte, obwohl Ungarn fast zeitgleich ein Gesetz gegen "Homo-Propaganda" beschlossen hat: "Unterirdisch: Erst droht die #UEFA, das EM-Finale ausgerechnet zum Autokraten #Orbán zu verlegen, weil London aufgrund Corona-Lage kein volles Stadion zusichert, nun wird wegen des sehr angemessenen [Regenbogenfahne]-Kapitänssignals 'ermittelt'. Was los mit Euch, UEFA?"

AfD kritisiert "Schwuchtelbinde" als "politische Botschaft" und "Propaganda"

Unterstützung für die Ermittlungen kam dagegen von Rechtsaußen. Queerrechte seien demnach keine Menschenrechte, sondern politisch, wie der AfD-Politiker Malte Kaufmann erklärte: "Ich finde gut, dass jetzt die UEFA wg. Neuers #Regenbogenbinde ermittelt. Was nimmt sich der #DFB hier heraus, uns irgendwelche pol. Statements aufzudrücken, entgegen der Regularien? Und was wird noch alles kommen? Wir wollen Fußball genießen!"



Der Berliner Abgeordnete Harald Laatsch warnte quasi vor Homo-"Propaganda": "Wer im Totalitarismus aufgewachsen ist, kennt diese Politisierung aller Lebensbereiche. In einer weltoffenen, freien und demokratischen Ordnung hat diese Propaganda nichts zu suchen."







Bereits zuvor war Uwe Junge, der ehemalige AfD-Fraktionschef in Rheinland-Pfalz, mit einer Tirade gegen die "Schwuchtelbinde" in die Kritik geraten. Inzwischen hat sich Junge für den Begriff "Schwuchtelbinde" entschuldigt, betonte aber: "Inhaltlich bleibe ich dabei, dass derartige Statements nichts an oder auf dem Trikot der Nationalmannschaft zu suchen haben. Unsere Farben sind schwarz, rot und gold."

FDP-Politiker kritisiert "Kampagne gegen Ungarn"

Nächstes Konfliktfeld dürfte die von der Stadt München angestrebte Regenbogenbeleuchtung der Allianz-Arena beim deutschen Spiel gegen Ungarn am Mittwochabend sein. Zu dieser Idee hat sich die UEFA bislang nicht geäußert (queer.de berichtete).



An dieser Aktion gibt es Kritik aus der FDP. Bereits am Samstag twitterte etwa Gerhard Papke, der frühere FDP-Fraktionschef im NRW-Landtag: "Jetzt wird bei uns sogar der Fußball für die Kampagne gegen #Ungarn missbraucht! Und das als Gastgeber der ungarischen Mannschaft. Diese freche Arroganz gegenüber Völkern, die sich dem linken Mainstream nicht anschließen wollen, ist unerträglich."



Auf die Kritik des FDP-Politikers antwortete Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) mit den Worten: "Schutz vor Diskriminierung und Stigmatisierung ist kein 'linker Mainstream' sondern eine Verpflichtung, die sich aus der Mitgliedschaft in der EU ergibt."



Schutz vor Diskriminierung und Stigmatisierung ist kein linker Mainstream sondern eine Verpflichtung, die sich aus der Mitgliedschaft in der EU ergibt. Michael Roth MdB (@MiRo_SPD) June 19, 2021 Twitter / MiRo_SPD

|

Auf Widerspruch aus der eigenen Partei reagierte Papke dünnhäutig. So warf er der Bonner Landtagsabgeordneten Franziska Müller-Rech, die "die vorbildliche Protestaktion gegen Ungarns LGBTQI*-feindliche Politik" lobte, vor, die FDP zu einem "Abziehbild der Grünen" gemacht zu haben. (dk)