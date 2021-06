AfD-Politikerin fordert CSD-Verbot

Christina Baum verlor 2021 ihr Landtagsmandat

Die AfD-Bundestagskandidatin Christina Baum hat sich am Montag auf Facebook für ein Verbot von CSDs ausgesprochen. "Zum Schutz unserer Kinder: Ich fordere ein Verbot des Christopher Street Day. Es gibt keine Akzeptanz für die Zurschaustellung sexueller Obszönitäten", so die 65-jährige Zahnärztin, die von 2016 bis 2021 für die AfD im baden-württembergischen Landtag saß.



Zuvor hatte sie ein offenbar bei einem CSD aufgenommenes Video veröffentlicht, in dem zum Teil unbekleidete Personen, Dragqueens und eine thailändische Gruppe in traditionellen Kostümen zu sehen sind. Dazu merkte sie an: "Das hat nichts mit sexueller Freiheit zu tun, das ist einfach nur widerlich. So empfinde ich es als Erwachsener. Wie mag es erst Kindern geht? Liebe Eltern, schützt Eure Kinder vor solchen Perversitäten."



Die Verbotsfantasien der Politikerin scheinen paradox, da sie in der Vergangenheit die Meinungsfreiheit als politisches Hauptanliegen ihrer Politik bezeichnet hatte. Sie sehe diese durch eine "rot-grün-linke Meinungsdiktatur" gefährdet.

"Mann und Frau sind Vielfalt genug"

Christina Baum, die als AfD-Direktkandidatin im Main-Tauber-Kreis für die Bundestagswahl aufgestellt wurde, gilt als enge Vertraute des Rechtsextremisten Björn Höcke. Bereits mehrfach ist sie durch homophobe oder rassistische Äußerungen aufgefallen. So sagte sie 2017 im Stuttgarter Landtag, dass der Aktionsplan zur Akzeptanz von LGBTI "Frühsexualisierung und die Förderung von Fantasiegeschlechtern" zum Ziel habe (queer.de berichtete). 2019 ergänzte sie, dass Akzeptanz queerer Menschen eine "Gefahr für die geistige Gesundheit von Kindern" sei (queer.de berichtete).



Außerdem behauptete sie, Kinder würden in Kitas zu homosexuellen Handlungen animiert. Ziel der Regierenden sei "Freiheit für die Pädophilen". Erst vor wenigen Tagen kommentierte sie zudem auf Twitter das Verbot von "Homo-Propaganda" in Ungarn mit den Worten: "Nochmals Bravo Herr Orbán! Schluss mit den Sexualexperimenten an unseren Kindern. Mann und Frau sind Vielfalt genug."



Zudem ist sie durch abwertende Äußerungen über Menschen, die sie als fremd empfindet, bekannt. So bezeichnete sie die Wahl der türkischstämmigen Abgeordneten Muhterem Aras (Grüne) zur Landtagspräsidentin als Beweis für die "Islamisierung des Abendlandes" und als "Angriff auf uns als AfD, weil wir in unserem Programm ganz klar geäußert haben: Der Islam gehört nicht zu Deutschland." (dk)