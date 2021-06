ProSieben protestiert mit Regenbogenlogo gegen UEFA-Verbot

So wird das ProSieben-Logo am Mittwoch aussehen

Kurz nach der Ankündigung der UEFA, die Regenbogenbeleuchtung der Allianz-Arena während des EM-Spiels zwischen Deutschland und Ungarn zu verbieten, kündigte ProSieben eine Protestaktion an: Auf Twitter teilte der Unterföhringer Privatsender mit, das Senderlogo am Mittwoch zu ändern. Der Sender veröffentlichte sein Logo, die stilisierte Sieben, in Regenbogenfarben und erklärte dazu: "Aus guten Gründen ändern wir morgen On Air unser Senderlogo." Dazu stellte ProSieben die Hashtags #HUNGER (für Ungarn und Deutschland) #EURO2020, #Regenbogenfarben und #Regenbogen.

Senderchef Daniel Rosemann kommentierte die Aktion auf seinem eigenen Twitter-Profil: "Wenn die #AllianzArena schon nicht darf – wir dürfen. Und wir WOLLEN. Morgen ändern wir unser Senderlogo für ein wichtiges Zeichen", so Rosemann.



Hintergrund ist die Entscheidung der Europäischen Fußball-Union (UEFA), die Beleuchtung der Allianz-Arena in Regenbogenfarben beim Spiel Deutschland gegen Ungarn zu verbieten (queer.de berichtete). Zuvor hatte der ungarische Außenminister die geplante Beleuchtung scharf kritisiert und erklärt, Deutschlands Geschichte lehre, Sport und Politik nicht zu vermischen (queer.de berichtete).



Die Stadien in Köln und Frankfurt sollen stattdessen in Regenbogenfarben beleuchtet werden (queer.de berichtete). Der 1. FC Köln erklärte, dies sei ein "Zeichen für Vielfalt".



Zeichen für Vielfalt: Während des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn am Mittwochabend werden die Pylonen des RheinEnergieSTADIONs in Regenbogenfarben leuchten. #effzeh https://t.co/CDjmqK522C 1. FC Köln (@fckoeln) June 22, 2021 Twitter / fckoeln

Im deutschsprachigen Internet ist das UEFA-Verbot derzeit Thema Nummer eins: So schoss der Hashtag #Regenbogenfarben am frühen Dienstag auf Platz eins der Top-Trends von Google.



In sozialen Netzwerken gibt es viele Solidaritätsbekundungen mit der queeren Community und Kritik an der UEFA. Eine Nutzerin erklärte etwa: "Ich stelle während des Spiels eine brennende #Regenbogen Kerze ins Fenster !" Ein anderer Nutzer kritisierte die Doppelzüngigkeit der UEFA, die vor Start der EM einen Regenbogen getwittert und angekündigt hatte, dass diese Spiele "für alle" seien.