Ungarn-Spiel: Polizei bereitet sich auf queerfeindliche Fan-Proteste vor

Ungarische Fans beim Spiel gegen Frankreich in Budapest

Heute, 17:57h,

Die Münchner Polizei bereitet sich auf möglichen Protest gegen die queere Community im Rahmen des dritten EM-Gruppenspiels von Deutschland gegen Ungarn am Mittwoch vor. Dabei hätten die Beamten ein besonderes Augenmerk auf rund 200 Anhänger der ungarischen Fußballnationalmannschaft aus "problematischeren Fanvereinigungen", sagte Polizeisprecher Andreas Franken am Dienstag.



Insgesamt rechne seine Behörde mit rund 2.000 ungarischen Fans. Mehrere szenekundige Polizisten aus Ungarn unterstützten die rund 1.500 bayerischen Beamten in dem Einsatz. Franken stellte klar, dass gegen "rassistische und homophobe Inhalte" in oder außerhalb des Stadions konsequent eingeschritten werde.

Rassistisches und homophobes Fanverhalten bei Ungarns Spielen

Grund zu der Sorge besteht: Bereits am Sonntag hatte die UEFA bekannt gegeben, sie habe zur Untersuchung hinsichtlich "potenziell diskriminierender Vorfälle" bei den bisherigen beiden ungarischen Gruppenspielen in Budapest einen Ermittler eingesetzt (queer.de berichtete).



Details nannte sie nicht. Beim ersten Spiel gegen Portugal am 15. Juni war Christiano Ronaldo Medienberichten zufolge allerdings mit homofeindlichen Fangesängen belegt worden (queer.de berichtete). Das Antidskriminierungsnetzwerk FARE meldete zudem an die UEFA, ungarische Fans hätten in den Rängen ein queerfeindliches Banner mit dem Aufdruck "Anti-LMBTQ" gezeigt (die Abkürzung ist die ungarische Version für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans Personen und Queers).



Beim Spiel gegen Frankreich am letzten Samstag soll es zudem übereinstimmenden Medienberichten zufolge durch ungarische Fans zu rasssistischen Beschimpfungen und Affenlauten gegenüber mehreren französischen Spielern gekommen sein. An beiden Spieltagen waren mehrere mutmaßliche Hooligan-Gruppen in den Rängen zu sehen. Vor dem Spiel am Samstag zogen Fans mit Pyrotechnik und einem Banner, der sich gegen das In-die-Knie-gehen-Zeichen gegen Rassismus wendete, zum Stadion.

Queere Aktion findet statt

Der CSD Deutschland gab derweil am Nachmittag bekannt, dass eine gemeinsam mit Amnesty International, dem CSD München und weiteren Vereinen geplante Aktion an der Arena erlaubt worden sei. Die Aktivist*innen wollen unter anderem 11.000 Regenbogenflaggen, 4.500 Sticker und Plakate verteilen. Man danke "dem DFB, der uns gerne bei der Durchführung geholfen hat, und [der] Polizei vor Ort, die uns aufgrund der erhöhten Sicherheitsstufe während des Spiels unterstützen."



Die UEFA hatte zuvor entschieden, dass das EM-Stadion in München bei dem Spiel nicht in Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung erstrahlen darf (queer.de berichtete). Hintergrund der Forderung ist ein Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität in Ungarn einschränkt und in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament gebilligt wurde (queer.de berichtete). (nb)