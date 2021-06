Türkei: Pride-Picknick mit Regenbogenflaggen verboten

Gekommen, um zu bleiben: Teilnehmende des Picknicks, die in den Park vordringen konnten (Bild: Kaos GL / twitter

Heute, 18:37h, noch kein Kommentar

Zu Update springen: Polizei beginnt gewaltsame Räumung des Parks (19:10h)



Die türkischen Behörden haben laut Medienberichten ein Picknick anlässlich der sogenannten Pride-Week in einem zentralen Park in Istanbul untersagt. Die Polizei habe Menschen, die Utensilien in den Regenbogenfarben mit sich trugen, am Dienstag zudem den Zutritt zum Macka-Park verwehrt, berichteten Medien und Augenzeugen. Dazu untersuchten sie auch Taschen.



Der Anwalt Levent Piskin schrieb auf Twitter, er habe das Gelände nicht mit einer Maske in Regenbogenfarben betreten dürfen. "Nimm die Maske ab und geh so rein, sagt mir die Polizei, die mir eigentlich eine Strafe aufbrummen müsste, wenn ich keine Maske trage."



Der LGBTI+-Verband Kaos GL teilte Bilder von Menschen im Park und schrieb dazu: "Wir sind hier, wir sind im Macka-Park, wir gehen nicht!" Bilder zeigten Sicherheitskräfte in der Nähe, die aber zunächst nicht gegen die sitzenden Menschen einschritten.

Die Behörden des Bezirks Şişli hatten das Picknick in dem Park am Dienstag zunächst mit Verweis auf "nationale Sicherheit, öffentliche Ordnung und Verhinderung von Straftaten" untersagt – und alle weiteren öffentlichen Aktivitäten der Pride-Veranstaltenden für die kommenden 30 Tage. Ein Großteil der Veranstaltungen findet wie im Vorjahr online statt.



Das vegane Picknick war eigentlich auf der zum Istanbuler Stadtteil Adalar gehörenden Insel Heybeliada geplant gewesen, aber die Polizei habe laut Kaos Gl Druck auf den Veranstaltungsort ausgeübt. Daher hatte man zu dem Picknick im Macka-Park aufgerufen.





Update 19.10h: Polizei beginnt gewaltsame Räumung des Parks



In der Türkei hatte sich in den letzten Jahren das Vorgehen des Staates gegen LGBTI massiv verstärkt: So wurden CSDs und teilweise queere Kultur- und Sportveranstaltungen verboten und mehrfach Pride-Teilnehmende mit Gewalt festgenommen (queer.de berichtete). Nach Festnahmen bei einem Campus-CSD in Ankara müssen sich 18 Studierende und ein Dozent vor Gericht verantworten (queer.de berichtete). In diesem März kam es zu mehrtägigen Protesten und hunderten Festnahmen rund um Student*innen-Proteste, bei denen auch Regenbogenflaggen und ein Bild der Kaaba mit queeren Flaggen eine Rolle spielten (queer.de berichtete). (dpa/nb)