Einigkeit und Recht und Buntheit: Leuchte, deutsches Vaterland!

Heute, 06:48h,

Wir reiben uns ungläubig die Augen: Mit Ausnahme der homophoben Hardcore-Fundis aus der AfD fordert auf einmal die ganze Republik ein Zeichen gegen Queerfeindlichkeit – zumindest gegen Ungarn und das erste Gesetz gegen Homo- und Trans-"Propaganda" in der EU.



Auch Politiker*innen, die sich in Deutschland sonst nicht die Bohne für queere Menschen und ihre Rechte interessieren, fordern vehement die bunte Beleuchtung von Stadien, Rathäusern oder Gartenzäunen und kritisieren die bigotte UEFA, die das Lichterspektakel ausgerechnet dann verbietet, wenn es als Zeichen der Solidarität mit queeren Menschen in Ungarn wirklich wichtig wäre. Aber nun kann sich die deutsche Micheline erst recht ach so fortschrittlich und tolerant fühlen.



Bis zum Anpfiff des Spiels Deutschland gegen Ungarn um 21 Uhr dürften noch etliche weitere Statements in unsere Redaktion flattern. Aus diesem Grund haben wir für die wichtigsten Pressemitteilungen, Reaktionen und Entwicklungen heute ein Live-Blog eingerichtet.



Die vielleicht spannendste Frage bleibt, ob das Münchner Stadion am Abend trotz des Verbots bunt leuchten wird. Mehrere Initiativen und Organisationen, darunter der LSVD-Landesverband, haben die Allianz-Arena und den FC Bayern als Besitzer aufgefordert, sich einfach über die Entscheidung der UEFA hinwegzusetzen. "Das kostet dann wohl eine Strafe. Aber die wäre es in diesem Fall wert", meinte der Sportbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Volker Jung.



Regenbogenbeleuchtung ohne Genehmigung? Das wäre für deutsche Verhältnisse eine echte Sensation… (mize)

23.06., 10:32h

Ungarns Stadien in Nationalfarben



Während viele (Nicht-EM-)Arenen Deutschlands am Mittwoch auf Regenbogenfarben setzen, werden in Ungarn manche bekannten Stadien in den Nationalfarben beleuchtet. Mehrere Fußballclubs schlossen sich der Initiative von Gábor Kubatov, Fidesz-Abgeordneter und Präsident des Meisters Ferencváros Budapest an. Dieser schrieb am Dienstag, dass die Groupama-Aréna den Wünschen der Fans entsprechend während des Spiels gegen Deutschland in den Nationalfarben beleuchtet werde. "Ich bitte die anderen Clubführungen, sich der Initiative anzuschließen. Lasst uns morgen Abend jedes Stadion rot-weiß-grün anmalen!"





Der Appell ging nicht auf die deutsche Regenbogenfarben-Beleuchtung ein, sondern endete mit einer doppelten Aufforderung an Land und Bevölkerung: "Los, Ungarn!" Unter anderem das Hidegkuti Nándor Stadium von MTK Budapest wird nun ebenfalls in Nationalfarben angestrahlt.

10:13h

Jogi Löw unterstützt Regenbogenbeleuchtung

Bundestrainer Jogi Löw hat in einem Interview die Regenbogen-Aktion unterstützt: "Grundsätzlich hätte ich mich persönlich sehr gefreut, wenn man das Stadion in diesen Farben beleuchtet hätte, wenn die Lichter angegangen wären", sagte der 61-Jährige am Dienstagabend. Der Bundestrainer stellte aber auch klar, dass es für ihn "bei aller Wichtigkeit von Symbolen" noch wichtiger sei, dass die durch die Regenbogenflagge dargestellten Werte für Vielfalt, freie sexuelle Orientierung und Menschenwürde "auch gelebt werden". Dies sei in der Nationalmannschaft der Fall, betonte Löw.

10:02h

Viktor Orbán frisst Kreide

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat an die deutsche Politik appelliert, das UEFA-Verbot für eine Beleuchtung des Münchner EM-Stadions in Regenbogenfarben zu akzeptieren. Dabei redete er auch seine queerfeindliche Politik klein. Hier der Wortlaut seiner Aussagen im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa am Mittwoch:

In einer idealen, freien Welt sind Frauen gleichberechtigt mit Männern ohne jegliche Einschränkung. Es gibt keinen Rassismus, keinen Antisemitismus und es existiert keine Homophobie. Pädophilie wird aufs Schärfste verfolgt und bestraft. Den uneingeschränkten Schutz von Minderheiten garantiert, wie überall in Europa, der Staat. Die Gesetze zum Schutz von Minderheiten gehören zu den striktesten in Europa.



Da, wo diese Idealvorstellung noch nicht realisiert ist, müssen Männer aktiv kämpfen für die Gleichberechtigung der Frauen, ein Christ muss sich gegen Antisemitismus einsetzen und sich schützend vor seine jüdischen Mitbürger stellen. Ein heterosexueller Mensch muss Homosexuelle vor Ausgrenzung, Angriffen und Benachteiligung schützen.



Im kommunistischen Ungarn wurden homosexuelle Menschen verfolgt. Heute garantiert der Staat nicht nur die Rechte von Homosexuellen, sondern er schützt sie aktiv. Die Freiheit des Einzelnen ist das höchste Gut. Jeder Mensch muss sich selbst frei für seinen Lebensweg entscheiden dürfen – fraglos. Dieses Postulat ist das Erbe unseres Freiheitskampfes gegen die Diktatur.



Aus unserer Sicht ist die Aufklärung der heranwachsenden Kinder eine Aufgabe, die in jedem Fall ins Elternhaus gehört. Wir schützen diese Aufgabe der Eltern. Dagegen ist der Kampf gegen Pädophilie eine Aufgabe des Staates. Er ist hier in der Pflicht, für den besonderen Schutz der körperlichen Unversehrtheit und seelischen Gesundheit der Kinder zu sorgen. Mit dieser Haltung befinden wir uns in der Mitte des europäischen Wertekanons, in der Mitte einer offenen, toleranten Europäischen Union.



Ob das Münchner Fußballstadion oder ein anderes europäisches Stadion in Regenbogenfarben leuchtet, ist keine staatliche Entscheidung. Auch in Budapest gehören die Regenbogenfarben selbstverständlich zum Straßenbild. Die Freiheit, die wir uns 1989 erkämpft haben, darf nie wieder beschränkt werden.

Ungarns Parlament hatte in der letzten Woche ein Gesetz verabschiedet, das den Zugang von Minderjährigen zu Büchern, Filmen und anderen Medien verbietet, bei denen "Geschlechtsidentität abweichend vom bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht, Geschlechtsoperationen und Homosexualität dargestellt und beworben" werden (queer.de berichtete). Die Einschränkungen gelten auch für die Werbung von Unternehmen, entsprechende Inhalte dürfen auch nicht im Unterricht "beworben" werden. Der Gesetzesentwurf war von Orbáns Fidesz-Partei als Zusatz zu einem bereits länger debattierten Gesetzespaket gegen sexuelle Gewalt und "pädophile Täter" eingebracht worden.



Ungarn war bereits Ende vergangenen Jahres mit mehreren Gesetzen und Verfassungsänderungen gegen LGBTI vorgegangen, was international auf Kritik stieß. Die Regelungen verbieten homosexuellen Paaren u.a. die Adoption und betonen in der Verfassung das "Geschlecht zur Geburt", das nun im Personenstandseintrag alleine maßgeblich und nicht mehr änderbar ist (queer.de berichtete).

10:00h

"Regenbogen-Revolution" in deutschen Medien



bild.de am Mittwochmorgen

Der Streit um die Münchner Regenbogen-Aktion hat ein überraschend großes Echo in deutschen Medien hervorgerufen. Sie war etwa nicht nur das Top-Thema in der 20-Uhr-Ausgabe der altehrwürdigen "Tageschau", sondern auch in den "Tagesthemen", die in der Halbzeitpause des EM-Spiels Tschechien gegen England gezeigt wurden. Auch das kurz nach Mitternacht ausgestrahlte "Nachtmagazin" eröffnete die Sendung mit dem Thema.



Die 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau"

Auch die Mittwochsausgaben einiger deutscher Zeitungen machen mit dem Regenbogen auf. Das Medienmagazin DWDL.de berichtete etwa:

Es ist eine Regenbogen-Revolution, provoziert durch den europäischen Fußball-Verband UEFA, der vor Autokrat Viktor Orban kuscht und sich gegen die Verteidigung von Menschenrechten in Europa entschieden hat. [...] Schon am Dienstag sorgte das für große Empörung, die sich in Protest niederschlug – und an diesem Mittwochmorgen auch zahlreiche Titelseiten deutscher Tageszeitungen prägt. Bei manchen ist es der plakative Aufmacher, bei anderen sind auf den hinteren Seiten Regenbogen-Flaggen zum Herausnehmen integriert, etwa der "Abendzeitung" aus München. Und die "Bild" liefert auf der letzten Seite eine Kombination aus Deutschland-Flagge und Regenbogenfahne.

Die @Bild-Zeitung, die sich morgen mit Regenbogenflagge schmückt, hat sich noch vor drei Jahren an einer Schmutz- und Desinformationskampagne gegen eine Broschüre beteiligt, die Kita-Pädagogen über Themen wie Inter- und Transsexualität informierte. https://t.co/1ko8UIohLv Stefan Niggemeier (@niggi) June 22, 2021 Twitter / niggi

09:24h

Orbán traut sich nicht nach Deutschland



Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur seine Reise zum EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn am Mittwoch abgesagt. Mehr hier.

08:09h

Karikatur des Tages



07:22h

Werder hisst Regenbogenfahne vor dem Weserstadion



07:16h

Institutionen und Unternehmen bei Twitter in Regenbogen-Optik



Nach dem Verbot der Regenbogenbeleuchtung an der Münchner EM-Arena haben zahlreiche Institutionen und Unternehmen bei Twitter Farbe bekannt. Das Profilbild der Feuerwehr München leuchtete am Dienstagabend in Regenbogenfarben, wie auch das der Messe München, die das als Zeichen "aus einer Stadt der Lebensfreude, der Toleranz und Weltoffenheit" beschrieb. Die Deutsche Bahn veröffentlichte ein Bild eines bunten Zuges mit bunten Herzen.



Bereits am Montag hatte die Polizei München ein buntes Bild gepostet. "Für Solidarität, Toleranz und Akzeptanz, nicht nur heute", schrieben die Beamten dazu. Am Dienstag kündigte die Polizei an, sie bereite sich auf queerfeindliche Fan-Proteste vor und werde gegen "rassistische und homophobe Inhalte" konsequent vorgehen (queer.de berichtete).



Das ZDF postete am Dienstagabend ein Mainzelmännchen, das einen Regenbogen an eine Fensterscheibe malt.



Wir sind heute Morgen mit einem Regenbogen aufgewacht, so gehen wir ins Bett und so stehen wir morgen wieder auf. GuNa! pic.twitter.com/s300zdEcv5 ZDF (@ZDF) June 22, 2021 Twitter / ZDF

Zuvor hatte der Sender ProSieben angekündigt, sein Logo in den Regenbogenfarben strahlen zu lassen (queer.de berichtete). (cw/dpa)

07:06h

DFB will Fan-Regenbogen-Fahnen unterstützen







Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird die Verteilung von über 10.000 Regenbogen-Fahnen am Münchner EM-Stadion am Mittwochabend unterstützen. Das kündigte Interimspräsident Rainer Koch am Dienstag an. Nach dem Verbot der UEFA, die Arena beim abschließenden EM-Gruppenspiel des deutschen Teams gegen Ungarn in Regenbogenfarben zu beleuchten, sei es "umso wichtiger, dass wir jetzt sehr klar machen, dass wir in Deutschland deutlich sichtbare Zeichen setzen wollen", wird Koch in einer Mitteilung des DFB zitiert. "Dazu ist morgen beim Spiel gegen Ungarn für alle Zuschauer die erste Gelegenheit. Und das können wir alle gemeinsam beeinflussen."



Die Menschrechtsorganisation Amnesty International hatte zusammen mit dem CSD Deutschland und dem CSD München angekündigt, vor dem Stadion über 11.000 Regenbogenflaggen sowie Sticker und Plakate zu verteilen. "Die Aktion wird am unteren Ende der Esplanade stattfinden, an dem mehr als 90% der Fans vorbei müssen". Man danke "dem DFB, der uns gerne bei der Durchführung geholfen hat, und [der] Polizei vor Ort, die uns aufgrund der erhöhten Sicherheitsstufe während des Spiels unterstützen." (cw/dpa)

07:00h

FAZ: Söder soll Orbán im Regenbogenkostüm begrüßen

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schreibt zur Entscheidung der UEFA gegen die Regenbogenbeleuchtung des Münchner EM-Stadions:

Die EU-Kommission prüft das ungarische Gesetz, das 'Werbung' für Homosexualität verbietet – und das ist gut so. Natürlich ist das Eintreten für Selbstbestimmung und gegen Diskriminierung nicht nur Sache staatlicher und supranationaler Stellen. Auch Sport ist politisch. Doch das breite Eindreschen auf die UEFA (...) ist so bigott wie billig. Niemand hindert den wandelbaren bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder daran, Orbán im Regenbogenkostüm zu begrüßen. [...] Stattdessen muss die UEFA als Sündenbock herhalten – die sich dazu tatsächlich eignet: Profit geht vor, und mit den Rechten homosexueller Fußballer ist es nicht weit her. Also warum nicht alle deutschen Stadien an allen Spieltagen beleuchten? Manuel Neuer hat seine Kapitänsbinde, [...] schließlich auch nicht nur zum Ungarn-Spiel übergestreift.

