Indien ist mehr als doppelt so queer wie Deutschland

Zum Pride-Monat hat das deutsche Markt- und Meinungsforschungs-Unternehmen Statista eine interessante Infografik veröffentlicht. Sie zeigt auf Basis des "Statista Global Consumer Survey", wieviele Menschen sich in zehn ausgewählten Ländern der LGBTQ+-Community zugehörig fühlen.



Mit 14 Prozent führt Indien die Liste an, gefolgt von Norwegen (10 Prozent). Braslien und die USA teilen sich mit 9 Prozent den 3. Platz. In Deutschland identifieren sich dagegen nur 6 Prozent als LGBTQ+ – genauso viele wie in China. Mit vier Prozent steht Japan an letzter Stelle.

Viele wollten die Frage nicht beantworten

"Vermutlich sind es tatsächlich noch mehr", erklärte Statista zu den Zahlen – und verwies auf die vielen Umfrageteilnehmer*innen, die zu dieser Frage keine Antwort geben wollten. Immerhin 17 Prozent wollten in Deutschland nicht verraten, ob sie zur LGBTQ*-Community gehören.

"Natürlich kann das bei einer so privaten Frage, wie der nach der eigenen sexuellen Identität viele Gründe haben", meinte Statista. "Zum Beispiel kann hier der Effekt der sozialen Erwünschtheit eine Rolle spielen. Und natürlich spielen hier auch kulturelle Aspekte eine Rolle."



Befragt wurden im Frühjahr 2021 je Land zwischen 2.100 und 6.200 Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren. (cw)