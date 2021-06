Auch Österreich und Italien begrüßen EU-Vorgehen gegen Ungarn

Heute, 12:09h, noch kein Kommentar

Zu Update springen: Auch Griechenland unterzeichnet Erklärung (12.55 Uhr)



Auch Österreich und Italien unterstützen die von den Benelux-Staaten erarbeitete Erklärung, die ein Vorgehen der Europäischen Union gegen das "Homo-Propaganda"-Gesetz in Ungarn fordert. Das kündigte Europaministerin Karoline Edstadler von der christsozialen Österreichischen Volkspartei am Mittwochvormittag an. Die Erklärung war bei einem Treffen der EU-Europaminister*innen in Luxemburg am Dienstag bereits von 13 Staaten unterstützt worden, darunter auch Deutschland (queer.de berichtete).



"Nach sorgfältiger Abwägung und Prüfung der Faktenlage haben wir uns entschieden, die Erklärung der 13 EU-Mitgliedstaaten ebenso zu unterstützen. Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit sind nicht verhandelbar", so Edstadler auf Twitter. Zuvor hatten bereits Politiker*innen der Oppositionsparteien SPÖ und NEOS das "Wegschauen Österreichs" kritisiert.



Nach sorgfältiger Abwägung und Prüfung der Faktenlage haben wir uns entschieden, die Erklärung der 13 EU-Mitgliedstaaten ebenso zu unterstützen. Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit sind nicht verhandelbar. Karoline Edtstadler (@k_edtstadler) June 23, 2021 Twitter / k_edtstadler

|

Bereits am späten Dienstagabend hatte Italiens Europaminister Enzo Amendola angekündigt, die Erklärung unterstützen zu wollen. Der Sozialdemokrat erklärte auf Twitter, dass das ungarische Gesetz aufgrund der sexuellen Orientierung diskriminiere.



A fine Consiglio Affari Generali non sono arrivati chiarimenti soddisfacenti dall'Ungheria sulle leggi approvate che producono discriminazioni in base all'orientamento sessuale. Per questo, dopo dibattito, anche l'Italia ha firmato la richiesta degli altri 13 stati membri dell'UE Enzo Amendola (@amendolaenzo) June 22, 2021 Twitter / amendolaenzo

|

Damit unterstützen 15 der 27 EU-Staaten die Erklärung – Österreich ist dabei das erste Nachbarland Ungarns, das sich der Resolution angeschlossen hat. Die Resolution wird inzwischen ausschließlich von östlichen EU-Ländern abgelehnt (mit Ausnahme der baltischen Staaten). Auch Portugal hat das Papier nicht unterzeichnet, weil es die EU-Ratspräsidentschaft inne hat und somit neutral bleiben wolle.



Der kritisierte Gesetzesentwurf war von der Fidesz-Partei des rechtsnationalistischen Regierungschefs Viktor Orbán als Zusatz zu einem bereits länger debattierten Gesetzespaket gegen sexuelle Gewalt und "pädophile Täter" eingebracht und am Dienstag vergangener Woche im Parlament verabschiedet worden (queer.de berichtete). Bildungsprogramme über Homo- oder Transsexualität oder Werbung von Unternehmen, die sich mit queeren Menschen solidarisch erklären, sollen demnach künftig praktisch verboten werden, ebenso wie Aufklärungsbücher zu dem Thema.



EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) bezeichnete das Gesetz am Dienstagmorgen bereits als "Schande" und kündigte ein entschiedenes Vorgehen dagegen an (queer.de berichtete). (dk)



Update 12.55 Uhr: Auch Griechenland unterzeichnet Erklärung



Auch Griechenlands Europastaatssekretär Varvitsiotis Miltiadis kündigte am Mittwochmittag an, dass sein Land die Erklärung unterzeichnen werde.