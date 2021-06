Merkel kritisiert LGBTI-feindliches Gesetz Ungarns als "falsch"

Angela Merkel bei der Fragestunde im Bundestag

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das umstrittene ungarische Gesetz zur Einschränkung von Informationen über Homosexualität und Transsexualität scharf kritisiert. Sie halte dieses Gesetz für "falsch und auch mit meinen Vorstellungen von Politik nicht vereinbar", sagte Merkel am Mittwochnachmittag in einer Befragung im Bundestag in Berlin. "Das ist etwas, das ich politisch ablehne", so Merkel weiter. "Wenn man homosexuelle, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften erlaubt, aber die Aufklärung darüber an anderer Stelle einschränkt, dann hat das auch mit Freiheit von Bildung und ähnlichem zu tun", erklärte die Kanzlerin. "Also das ist für mich etwas, was ich politisch ablehne."



Merkel wollte dies aber nicht als Grundsatzkritik an Ungarn verstanden wissen. "Meine Haltung Ungarn gegenüber ist sehr freundschaftlich verbunden, aber wenn es politische Differenzen gibt, werden sie benannt." Das gleiche würde Ministerpräsident Viktor Orbán für sein Land auch tun.

Das von der Fidesz-Partei des rechtskonservativen Regierungschefs eingebrachte Gesetz gegen "Werbung" für Homosexualität oder Geschlechtsanpassungen war in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament verabschiedet worden (queer.de berichtete). EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete das Gesetz bereits am Mittwochvormittag als "Schande" (queer.de berichtete).



Merkel reagierte mit ihrer Aussage auf eine Frage der AfD-Politikerin Beatrix von Storch, die Ungarn verteidigte ("Sie wollen Homosexualität und Transsexualität Minderjährigen gegenüber in der Darstellung einschränken", stellte sie nüchtern fest, auch habe das Land eine Lebenspartnerschaft). Das Vorgehen der EU-Kommission trage "zur Spaltung Europas bei" und greife die Souveranität des Landes an.



Das Portal "Freie Welt" von Beatrix von Storch und ihrem Ehemann Sven hatte letzte Woche bereits das Gesetzesvorhaben Ungarns begrüßt, "welches Kinder vor jeglicher LGBTQ-Propaganda schützt"

In einer Nachfrage stellte sich von Storch dann vermeintlich auf die Seite Homo- und Transsexueller, als sie die Kanzlerin fragte, ob die deutsche Mannschaft nicht zur Fußball-WM 2022 nach Katar reisen solle, wo Scharia-Recht gelte und Homosexualität noch verboten sei. Die "Abhaltung von Sportveranstaltungen in Ländern mit anderen gesellschaftlichen Gegegebenheiten" sei "ein sehr weites Feld", so Merkel, die auch auf Olympia in China als Beispiel verwies, ohne näher auf diese Frage einzugehen. (dpa/AFP/dk)