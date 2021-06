Polens Botschafter verteidigt Ungarn gegen Kritik am "Propaganda"-Gesetz

Heute, 09:54h,

Der polnische Botschafter in Berlin, Andrzej Przylebski, hat die ungarische Regierung gegen die europäische Kritik am Gesetz gegen die "Bewerbung" von Homo- und Transsexualität verteidigt. "Das Recht des ungarischen Parlaments, Schulkinder vor der Beschäftigung mit der homosexuellen Problematik gesetzlich zu schützen", sei "evident und unbezweifelbar", sagte Przylebski dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Donnerstagsausgaben). Dies habe nichts mit Intoleranz zu tun, geschweige denn mit der Verfolgung Homosexueller oder der Beschränkung ihrer bürgerlichen Rechte.



Das Gesetz sei seines Wissens auf die Schulausbildung begrenzt und sein Sinn sei, Kinder vor einer "Frühsexualisierung" zu schützen, sagte Przylebski. "Den Versuch, das ungarische Volk durch die geplante Beleuchtung des Stadions in München während des Fußballspiels Deutschland-Ungarn anzuprangern, finde ich unangebracht und verletzend", sagte der Botschafter.



In Wirklichkeit stellt sich das Gesetz nicht nur gegen eine schulische und außerschulische Aufklärung über Homo- und Transsexualität, was keine "Frühsexualisierung" ist, sondern verbietet auch den Zugang von Minderjährigen zu Büchern und Broschüren, Filmen und anderen Medien, bei denen "Geschlechtsidentität abweichend vom bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht, Geschlechtsoperationen und Homosexualität dargestellt und beworben" werden. Die Einschränkungen gelten auch für den Werbebereich. Das Parlament hatte das Vorhaben in der letzten Woche verabschiedet (queer.de berichtete). Am Mittwoch unterzeichnete Staatspräsident János Áder das Gesetzespaket.

Die EU-Kommission sieht in dem Gesetz Verstöße gegen die Menschenwürde, den Gleichheitsgrundsatz und grundlegende Menschenrechte und will dagegen vorgehen (queer.de berichtete). Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte 2017 regionale Vorläufer zum russischen Gesetz gegen "Homo-Propaganda" als Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention bewertet: Minderjährige hätten ein Recht auf objektive Informationen und auf einen Schutz vor Homophobie, so das Gericht des Europarates (queer.de berichtete).



Auch AfD-Kreise verteidigen das ungarische Gesetz, wie dieser Facebook-Eintrag von Erika Steinbach vom Donnerstagmorgen

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) forderte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland Maßnahmen der EU gegen Ungarn. Das Gesetz, "das nach dem Willen von Viktor Orban und seiner Clique Informationen über und Darstellungen von Homosexualität verbieten soll", sei "die neue Volte im unwürdigen und schäbigen Spiel mit den fundamentalen Werten der Europäischen Union", sagte Roth. Es sei ein "klarer Versuch, die Meinungsfreiheit und weitere bürgerliche Freiheitsrechte in Verbindung mit der Ausgrenzung von Minderheiten und dem Schüren von Homophobie einzuschränken", warnte Roth. Es trage so "zur Spaltung der EU in Zusammenarbeit mit anderen Autokraten und Diktaturen" bei.



Botschafter Przylebski hatte in der Vergangenheit bereits Kritik an der queerfeindlichen Politik seiner eigener Regierung zurückgewiesen (queer.de berichtete). So verteidigte er die sogenannten "LGBT-freien Zonen": "Andererseits muss man betonen, dass der Großteil der polnischen Bevölkerung katholischen Glaubens ist, was bedeutet, dass die LGBT-Ideologie für einen Teil dieser Glaubensbekenner nicht zu billigen ist. Eben in diesem Sinne muss man Beschlüsse von einigen Kommunen als Widerspruch gegen die LGBT-Ideologie erörtern." (dpa/nb)