Vatikan bestreitet Einmischung bei italienischem LGBTI-Gesetz

Pietro Parolin startet eine PR-Offensive (Bild: Kremlin.ru)

Heute, 10:01h,

Der Vatikan hat nach eigenen Angaben nicht beabsichtigt, den Entwurf eines italienischen Gesetzes gegen Homo- und Transphobie zu blockieren. Das erklärte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des Medienportals "Vatican News". Parolin gilt informell als die Nummer Zwei in dem katholischen Kirchenstaat. "Wir sind gegen jede Haltung oder Geste der Intoleranz oder des Hasses gegenüber Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung", sagte der 66 Jahre alte Italiener.



Der Vatikan hatte am 17. Juni eine Verbalnote an die italienische Botschaft am Heiligen Stuhl übermittelt und darin um Änderungen an dem Gesetzestext gebeten (queer.de berichtete). Parolin erklärte, dass dies eigentlich nicht hätte publik werden sollen. Die Zeitung "Corriere della Sera" berichtete am Dienstag darüber und sprach darin von einer beispiellosen Handlung. Der Artikel sorgte für Empörung.



Italiens Regierungschef Mario Draghi reagierte am Mittwoch und betonte, Italien sei ein Laienstaat und das Parlament deshalb frei in seiner Diskussion. Dem stimmte Parolin zu und erklärte, dass sich der Vatikan nicht einmischen wollte. Die Kirchenmänner sorgten sich angeblich um vage Formulierungen in dem Gesetzestext, durch die bestimmtes Verhalten strafbar werden könnte, weil man es als diskriminierend auslegen könnte.

Vatikan will "Grundrechte der Katholiken" schützen

Als Beispiel nannten italienische Medien, dass durch das Gesetz alle Privatschulen, also auch die katholischen, nicht davon befreit wären, den nationalen Tag gegen Homo- und Transphobie zu begehen. "Es geht dem Heiligen Stuhl um den Schutz der Grundrechte der Katholiken und der katholischen Einrichtungen in Italien", erklärte der Kirchenrechtler Pater Ulrich Rhode der Deutschen Presse-Agentur. Das Gesetz hat erst eine der beiden Parlamentskammern passiert. Seit Monaten streiten Politiker und Aktivisten darüber.



Italien ist nicht der erste Staat, in dem der Vatikan gegen nationale Antidiskriminierungsgesetze vorgeht. Letztes Jahr feierte es die katholische Kirche im mittelamerikanischen Belize etwa als Erfolg, dass ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz verhindert werden konnte. Bischof Lawrence Nicasio bezeichnete den Kampf gegen nationale Antidiskriminierungsrichtlinien dabei als "Krieg" und warnte davor, den "LGBT-Lebensstil" zu normalisieren (queer.de berichtete). (dpa/dk)