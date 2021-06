UEFA begrüßt Regenbogen-Werbung der Sponsoren

Die Regenbogen-Bandenwerbung wie hier beim Spiel Italien gegen Österreich war großflächig im TV zu erkennen

Heute, 11:43h, noch kein Kommentar

Die Europäische Fußball-Union hat die Regenbogen-Werbung einiger Sponsoren während der beiden EM-Spiele am Samstag begrüßt. Die Entscheidung dazu stünde jedem Sponsor frei und jene, "eine Botschaft der Toleranz und Gleichstellung zu übermitteln", werde absolut unterstützt, teilte die UEFA mit.



Während der Achtelfinalspiele in Amsterdam und London waren einige Werbebanden und Schriftzüge bunt gefärbt und häufig in der TV-Übertragung zu sehen. Konkret zeigten Volkswagen, Heineken, booking.com, JustEat und das umstrittene soziale Netzwerk TikTok einen Regenbogen. Die dpa vermutet eine Verknüpfung zur internationalen "Pride Week" rund um den Jahrestag des Stonewall-Aufstands – am Samstag fanden in vielen europäischen und auch deutschen Städten CSD-Demonstrationen statt (queer.de berichtete).



"Wir glauben fest an gleiche Rechte für alle, dazu gehört auch die Unterstützung der LGBTQI+-Community", schrieb die UEFA nun zu den Sponsoren-Aktionen und verwies auf die eigene "Equal Game"-Kampagne. Zu den EM-Sponsoren gehören aber auch staatsnahe Unternehmen aus homofeindlichen Ländern wie Qatar Airways und Gazprom.

Regenbogen-Debatte ohne Ende

Die Regenbogenfarben waren in der vergangenen Wochen ein überraschend riesiges EM-Thema gewesen, weil die UEFA untersagt hatte, dass die Münchner Allianz-Arena zum deutschen Spiel gegen Ungarn bunt strahlt (queer.de berichtete). Vorausgegangen war ein Antrag der Stadt München, der auch auf Protest gegen ein eine Woche zuvor in Ungarn erlassenes Gesetz angelegt war, das quasi nach russischem Vorbild Homo- und Trans-"Propaganda" gegenüber Minderjährigen verbietet (queer.de berichtete).



Das Verbot in München hatte der Dachverband mit dem politischen Hintergrund des Antrags begründet. Die UEFA war wegen der Entscheidung massiv in die Kritik geraten, was die mediale und politische Aufmerksamkeit auf die Community, Homophobie im Sport und das ungarische Gesetz allerdings verstärkte. Zuvor war der Verband bereits wegen einer bekannt gewordenen Überprüfung der Regenbogenbinde des deutschen Kapitäns Manuel Neuer in Kritik geraten, die die UEFA aber letztlich "als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt" und "good cause" bewertete und duldete (queer.de berichtete).

Regenbogen in der Puskás Aréna?

Unklar blieb zunächst, ob die Regenbogen-Sponsorenwerbung noch an weiteren Tagen gezeigt wird und das auch an Spielorten in Ländern mit staatlichen Repressionen gegen LGBTI – im Viertelfinale der EM mit einmalig länderübergreifenden Spielorten sind noch Partien in St. Petersburg und Baku angesetzt.



Vor allem das letzte Spiel in der Puskás Aréna in Budapest an diesem Sonntag, die Achtelfinal-Begegnung zwischen den Niederlanden und Tschechien, dürfte in dieser Frage spannend werden. Oranje-Kapitän Georginio Wijnaldum hatte bereits am Mittwoch angekündigt, mit einer "One Love"-Kapitänsbinde anzutreten (queer.de berichtete).



Ungarns Fußball-Verband hat vor dem Spiel die heimischen Fans zu Fairness in der Puskas Arena aufgerufen. Verbandschef Sandor Csanyi bat die Zuschauer darum, die Nationalhymnen der jeweiligen Mannschaften nicht auszubuhen und "jegliche ausgrenzenden (rassistischen, homophoben, chauvinistischen) Äußerungen zu unterlassen". Verunglimpfungen würden die Leistung der ungarischen Nationalmannschaft und das Image des Landes überschatten.



Die UEFA ermittelt wegen möglicher "diskriminierender Vorfälle" zu allen drei Spielen der inzwischen ausgeschiedenen ungarischen Mannschaft. Bei den Spielen in Bukarest war es zu Affenlauten gegen französische Spieler sowie zu homofeindlichen Chören gegen Portugals Star Cristiano Ronaldo und einem homofeindlichen Banner gekommen. Auch beim dritten Spiel gegen Deutschland in München zeigten ungarische Fans ein entsprechendes Banner und stimmten homofeindliche Chöre an (queer.de berichtete). (dpa/nb)