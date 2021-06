Von Phil Hollister

Der CSD ist zurück in Deutschland! Unter Corona-Hygieneregeln gingen am vergangenen Wochenende Tausende in mehreren Städten auf die Straße und demonstrierten für LGBTI-Rechte (queer.de berichtete).



Wie befreiend die Rückkehr der Pride-Paraden ist, zeigen die Stimmen, die ich beim alternativen CSD Berlin Pride einfangen konnte. "CSD ist einfach geil – und politisch", sagt ein Teilnehmer des Sternmarsches in meine Kamera.



Die meisten Statements stammen von der Neuköllner "Queerschutz Now!"-Demo. Da ich jedoch im Prenzlauer Berg wohne, konnte ich zuvor auch einige Aufnahmen vom "East Pride"-Gottesdienst in der Gethsemanekirche machen. Dort stand auf einem großen Banner: "Homophobie ist Sünde". Die dritte Demo vom Kreuzberger Oranienplatz stand unter dem Motto "QTIBIPOC United".



Weitere Eindrücke vom CSD Berlin Pride 2021 findet Ihr in meiner unten verlinkten Bildergalerie.

