Auch Ralf Königs Lucky Luke ist nicht schwul

Der Kölner Comiczeichner Ralf König widmet dem Mustercowboy Lucky Luke zum 75. Jubiläum die Hommage "Zarter Schmelz". Ab dem 1. Juli erscheint die gebundene Ausgabe im Buchhandel (Preis: 16 Euro), eine Woche später kommt die kartonierte Ausgabe für 8,99 Euro auf den Markt. Laut dem 60-jährigen Autor steht aber die erste Ausgabe bereits jetzt in einigen Buchläden.



Die Story: Der schnell ziehende Revolverheld braucht mal Urlaub von den Daltons und den ganzen anderen Ganoven. Ein paar Tage importierte lila (!) Kühe hüten im grünen Dandelion Valley (Löwenzahn-Tal), das soll das Problem lösen. Doch leider sind Autogrammjäger zuweilen ebenso lästig wie Kopfgeldjäger, und Sitting Butch vom Stamme der Chicorée hat auch schlechte Laune. Vor allem aber sind da die Cowboys Bud und Terence, die sich vor lauter liebevoller Zuneigung am liebsten verprügeln. Und genau das führt zu zartbitteren Gerüchten in der rauen Westernstadt Straight Gulch.



Dieses anlässlich des 75. Lucky-Luke-Geburtstags erscheinende Heft soll anders sein: "Kinder sind nicht die Zielgruppe", erklärte Ralf König laut "Kurier". "Es kann ein Witz vorkommen, der nicht jugendfrei ist."

Französischer Lizenzgeber setzt Grenzen

Natürlich soll es dabei auch schwul zugehen: "Weil ich schwul bin, sind es schwule Geschichten", so König laut Deutschlandfunk. Dem Kölner Autor wurden dabei aber vom französischen Lizenzgeber auch Grenzen gesetzt: "Wir haben dann in einer Zoom-Schaltung vereinbart, dass Lucky Luke nicht raucht und nicht schwul ist, aber schwule Cowboys vorkommen", so König gegenüber der "Welt".



Bereits 2019 war eine Lucky-Luke-Hommage des deutschen Comiczeichners Mawil veröffentlicht worden. Der Cowboy wurde dabei – sehr fortschrittlich – zum Fahrradfahrer. Anlässlich des diesjährigen Jubiläums kündigte der Ehapa-Verlag auch weitere Projekte an.



Der "Knollennasen"-Lucky Luke wird sogar in anderen Sprachen erscheinen, im Oktober etwa auf Französisch. Der Titel lautet in dieser Sprachfassung "Choco-Boys". "'Zarter Schmelz' ist dort wohl unbekannt", witzelte König auf Facebook. (cw)



Infos zum Buch



Ralf König, Zarter Schmelz: Eine Lucky-Luke-Hommage von Ralf König. Comic. Hardcover. 64 Seiten, 22 x 0.9 x 29 cm. Egmont Comic Collection, 2021. 16,00 €. ISBN-10: ‎3770405005, ISBN-13: 978-3770405008.