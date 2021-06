Aufregung nach schwulem Kuss bei BET Awards

Lil Nas X knutscht in einer Liveshow mit seinem Backup Dancer (Bild: Screenshot BET)

Der 22-jährige Rapper Lil Nas X hat am Sonntagabend bei einem Auftritt bei den BET Awards in Los Angeles eine Aufführung seines im März erschienenen Songs "Montero (Call Me By Your Name)" mit einem leidenschaftlichen Kuss beendet.



Im Microsoft Theater wurde der mit ägyptischer Ästhetik spielende Auftritt mit viel Applaus quittiert – mehrere Menschen im Publikum feierten ihn gar mit Standing Ovations, darunter etwa "Pose"-Star Mj Rodriguez. Die Szene dominierte anschließend die Debatte in sozialen Medien über die diesjährigen Musikpreise des Fernsehsenders "Black Entertainment Television", die in den USA live übertragen wurden. Lil Nas X verteidigte den Auftritt nach der Sendung gegen offensichtlich homophob motivierte Kritik.



Lil Nas X performs MONTERO (Call Me By Your Name, and pays homage to Michael Jacksons Remember the Time at the 2021 #BETAwards

pic.twitter.com/N7E8vq18tD Rap Alert (@rapalert3) June 28, 2021 Twitter / rapalert3

Der Rapper reagierte auf Twitter etwa auf eine Person, die sich in Großbuchstaben mit den Worten beschwerte: "Nutze nicht die afrikanische Kultur für eine solche Scheiße. Respektiere unsere Vorfahren." Daraufhin erwiderte Lil Nas X: "Ihr tut gern so, als ob Homosexualität in afrikanischer Kultur nicht existiert hat." Andere Nutzer*innen teilten daraufhin homosexuelle Geschichten aus Afrika – und wiesen darauf hin, dass Homosexualität in vielen Regionen erst durch die Ankunft der europäischen Eroberer problematisiert worden sei.



yall really like to pretend homosexuality didnt exist in african culture https://t.co/mGmah0CbP9 nope (@LilNasX) June 28, 2021 Twitter / LilNasX

In einem weiteren Eintrag erklärte Lil Nas X: "[Seit der Veröffentlichung von 'Montero'] sind vier Monate vergangen und die Leute tun immer noch überrascht, dass ich schwul und sexuell bin in einem Auftritt über schwules und sexuelles Zeug." Damit spielt der 22-Jährige darauf an, dass sich Homo-Hasser*innen bereits bei der Video-Veröffentlichung zu seinem Song empört hätten, weil darin eine queere Version des Garten Edens gezeigt wird und er dem Teufel einen Lapdance gibt (queer.de berichtete).



we are 4 months in and people are still acting surprised that i am being gay and sexual in performances of a song about gay and sexual shit nope (@LilNasX) June 28, 2021 Twitter / LilNasX

Der Rapper erklärte auch, dass ihm der Auftritt bei der Award-Show nicht leichtgefallen sei: "Es hat eine Weile gebraucht, um mich mental darauf vorzubereiten", so der aus der Nähe von Atlanta stammende Künstler. "Ich habe auf der Bühne gezittert, weil ich wusste, dass ich sowas vor meinen heterosexuellen Kollegen aufführe. Sogar während der Aufführung hatte ich Schwierigkeiten, meine Nerven unter Kontrolle zu kriegen. Danke euch für die Liebe."



it took me a lot of time to mentally prepare for this performance. while on stage i was trembling knowing that i was performing something like that in front of my straight peers. even during the performance i was having a hard time calming my nerves. thank you guys for the love. nope (@LilNasX) June 28, 2021 Twitter / LilNasX

Lil Nas X erhielt auch viel Unterstützung, unter anderem von Kult-Rapper Sean Combs (alias Diddy, Puff Daddy, Puffy, P. Diddy oder Love): "Lil Nas X hat es gemacht. Seid furchtlos", erklärte der 51-Jährige auf Twitter. Dazu hängte er drei Applaus-Emojis an.



Bereits auf dem Roten Teppich vor der Galashow war Lil Nas X aufgefallen: Sein erstes Outfit stammte vom geschlechtergrenzenbrechenden Modedesigner Andrea Rossi und bestand aus einem strukturierten Rock, einem Korsett und einer Jacke – dazu zeigte der Rapper seine Brust hinter weißen Hosenträgern. Sein zweites Outfit war ein bunt bestickter Anzug von Richard Quinn.



Lil Nas X hatte 2019 im Alter von gerade einmal 20 Jahren erstmals öffentlich über seine Homosexualität gesprochen (queer.de berichtete). Im selben Jahr gelang ihm der internationale Durchbruch mit dem Country/Hip-Hop-Hit "Old Town Road". Das Lied wurde zum Überraschungserfolg – laut den US-Charts ist es sogar der erfolgreichste Song aller Zeiten (queer.de berichtete). Lil Nas X wurde zudem mit zwei Grammys ausgezeichnet (queer.de berichtete). Sein Song "Montero (Call Me By Your Name)" erreichte in diesem Frühjahr ebenfalls Platz eins der amerikanischen Charts (queer.de berichtete). (dk)